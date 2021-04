Pariez 10 € Obtenez 10 € DE PARI GRATUIT avec William Hill

LE Grand National démarre samedi à Aintree.

Et les bookmakers William Hill offrent aux nouveaux clients un PARI GRATUIT DE 10 € lorsque vous vous inscrivez en tant que nouveau client et placez un tenner sur la course emblématique.

GETTY

Placez un pari de 10 £ sur le Grand National avant le début de 17h15 samedi.

Ce pari de qualification peut être un pari gagnant de 10 £, 2 paris gagnants de 5 £, 4 paris gagnants de 2,50 £, 2 paris de 5 £ dans chaque sens, 10 paris de 1 £ dans chaque sens – la valeur d’un tenner.

Gagnez ou perdez, William Hill créditera votre compte d’un PARI GRATUIT de 10 £ avant midi le dimanche 11 avril 2021.

Ce pari gratuit peut être utilisé sur les courses, le football ou tout autre marché de paris sportifs mais doit être utilisé avant le jeudi 15 avril 2021.

Cloth Cap est le favori de la course depuis le début de l’année.

Les 9 ans entraînés par Jonjo O’Neill ont impressionné lors de deux victoires à Newbury et Kelso respectivement cette saison.

Il fait une offre pour donner à son propriétaire Trevor Hemmings une quatrième victoire record dans la course et est le favori 9/2 avec William Hill pour remporter l’épreuve de quatre milles et quart.

Et le jockey Tom Scudamore est confiant dans ses chances.

Il a déclaré: «C’est une belle position privilégiée d’être parmi les favoris du Grand National.

«Il a été un pilote formidable, qui ne cesse de se renforcer et qui est un digne favori.

“C’est aux bookmakers de décider ce qui est un prix juste et ce qui ne l’est pas, mais j’espère que ce samedi soir, il aura l’air d’avoir un prix énorme.”

