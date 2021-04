Pariez 10 £ et obtenez 10 £ de BONUS avec Paddy Power

CONOR BENN est de retour au combat contre le Colombien Samuel Vargas à Londres samedi.

L’espoir poids welter Conor Benn a un record invaincu de 17-0 avant le match de samedi.

Benn, le fils de l’ancien champion du monde à deux poids Nigel Benn, compte 11 KO au cours de sa carrière professionnelle.

Et cherchera à faire un pas de plus vers son propre combat pour le titre mondial avec la victoire sur Vargas, qui compte six défaites en 39 sorties.

Benn, 24 ans, est le grand favori du 1/14 avec les bookmakers Paddy Power pour enregistrer une nouvelle victoire et maintenir son record sans tache.

Sa plus récente victoire est venue contre l’Allemand Sebastian Formella, où il l’a emporté par une victoire unanime aux points en novembre.

Cotes Conor Benn vs Samuel Vargas – Paddy Power

Résultat

Conor Benn – 1/14

Nul – 22/1

Samuel Vargas – 7/1

Méthode de victoire

Points ou décision de Conor Benn – 7/4

Conor Benn KO / TKO – 4/6

Points ou décision de Samuel Vargas – 20/1

Samuel Vargas KO / TKO – 10/1

Paris sur le tour

Conor Benn Round 1 – 22/1

Conor Benn Round 2 – 17/1

Conor Benn Round 3 – 12/1

Conor Benn Round 4 – 11/1

Conor Benn Round 5 – 10/1

Conor Benn Round 6-10 / 1

Samuel Vargas Round 1 – 100/1

Samuel Vargas Round 2 – 100/1

Samuel Vargas Ronde 3-90/1

Samuel Vargas Round 4 – 80/1

Samuel Vargas Ronde 5-75/1

Samuel Vargas Ronde 6-75/1

Mais Vargas représente le plus grand test de sa carrière à ce jour pour «The Destroyer».

Le joueur de 31 ans a combattu Errol Spence Jr, Danny Garcia, Amir Khan et est récemment devenu le premier combattant à raconter Vergil Ortiz Jr au-delà de six rounds.

Avant le combat, Benn a déclaré: «Il a perdu quand il a dû intervenir. Ai-je? Non, je me suis relevé à chaque fois.

«Pour être là où je compte être, champion du monde, je devrais gagner ce combat, sans aucun doute, sans problème.

“C’est une autre étape et pourquoi il y a un frisson dans ma carrière pour le public de me voir passer d’un novice brut à un véritable prétendant.”

