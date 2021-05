Pariez 10 £ et obtenez 50 £ en paris gratuits sur le football

Envie de 50 £ en paris gratuits?

Eh bien, c’est exactement ce que Betfair propose aux marques aux nouveaux clients qui s’inscrivent et placent un tenner sur un constructeur de paris de football avant le 23 mai.

Spécial Betfair: Pariez 10 £ Obtenez 50 £ en constructeurs de paris gratuits

BETFAIR – PARI 10 € OBTENEZ 50 € *

Il ne restera peut-être que moins de deux semaines de la campagne 2020-21, mais il reste encore 31 matches à jouer.

Et VOUS pouvez rester impliqué pour seulement 10 £ avec cette offre spéciale d’inscription unique.

Quel est le problème?

Betfair offre aux nouveaux clients 50 £ de constructeurs de paris lorsque vous placez 10 £ sur N’IMPORTE QUEL créateur de paris de football.

Comment activer l’offre?

Visitez simplement le site Web de Betfair ICI* et ouvrez un nouveau compte en utilisant le code promotionnel ZSKAHT.

Une fois que cela est fait, déposez 10 £ et placez ce tenner sur un constructeur de paris de football avec une cote minimale de 1/1.

Comment réclamer …

Spécial Betfair

Visitez le site Web de Betfair en utilisant ce lien ICI *

Ouvrez un nouveau compte en utilisant le code promotionnel ZSKAHT Déposez un minimum de 10 £ via Cartes ou ApplePay Placez un pari Bet Builder sur le football entre le 30 avril et le 23 mai, mise minimale de 10 £, avec une cote minimale de 1/1 Après le règlement du pari de qualification , vous recevrez 50 £ en paris gratuits Les paris gratuits sont valables sur le Betfair Sportsbook pendant 30 jours et peuvent être utilisés sur les paris Football Bet Builder Vous pourrez voir les détails de vos paris gratuits dans l’onglet “ Mes bonus ” qui peut être consulté en haut du site Web de Betfair Cliquez ICI* pour réclamer la nouvelle offre client incroyable de Betfair

Avis relatif au contenu commercial: la souscription à l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les conditions générales s’appliquent. Begambleaware.org

BET BONUS: PARIS GRATUITS ET OFFRES D’INSCRIPTION QUE VOUS POUVEZ RÉCLAMER AUJOURD’HUI

Que se passe-t-il ensuite?

Une fois le pari de qualification réglé, vous recevrez 50 £ en paris gratuits valables sur le Betfair Sportsbook.

Ces paris gratuits seront valables pendant 30 jours pour être utilisés sur d’autres créateurs de paris de football.

Quand l’offre expire-t-elle?

Les paris de qualification DOIVENT être placés entre le vendredi 30 avril et le dimanche 23 mai.

Exemple

Ouvrez un nouveau compte en utilisant le code promotionnel et placez 10 £ sur un Bet Builder lors du match Chelsea vs Arsenal ce soir.

Le Bet Builder pourrait être: Chelsea pour gagner, Mason Mount pour marquer et David Luiz pour être réservé.

Une fois que ce pari a été réglé, gagné ou perdu, vous recevrez 50 £ en paris gratuits.

Vous pourrez voir les détails et suivre vos paris gratuits dans l’onglet “ Mes bonus ”, accessible en haut du site Web de Betfair.

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui:

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Ne joue qu’avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne poursuit jamais ses pertes Ne joue pas s’il est bouleversé, en colère ou déprimé Gamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

* Mise minimale de 10 £ sur un constructeur de paris de football, du 30 avril au 23 mai, cote minimale de 2,0. Seuls les dépôts effectués à l’aide de cartes ou d’ApplePay seront éligibles. Les paris gratuits sont attribués après le règlement du pari de qualification, valables pendant 30 jours, doivent être utilisés sur Football Bet Builder. Max £ 50 en paris gratuits. Les conditions générales s’appliquent. 18+ Begambleaware.org

