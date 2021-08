Pariez 10 £, obtenez 2 £ DE PARI GRATUIT chaque fois que Kane, Sterling, Fernandes ou Salah marquent un but en Premier League en août

in

William Hill propose aux clients nouveaux et existants une offre spéciale fantastique pour célébrer le retour du football de Premier League.

Le bookmaker offre aux parieurs un pari gratuit de 2 £ pour chaque but de haut niveau que Mohamed Salah, Bruno Fernandes, Harry Kane ou Raheem Sterling marque en août – et il n’y a pas de limite !

William Hill – Pariez 10 £ sur n’importe quel marché de Premier League, obtenez un pari gratuit de 2 £ à chaque fois que Kane, Salah, Fernandes ou Sterling marquent en août

Vous pouvez réclamer ce spécial William Hill en cliquant ICI*

Comment réclamer..

William Hill spécial

Visitez le site Web de William Hill en utilisant ce lien ICI*

Rendez-vous sur le marché de la Premier League anglaise 2021/22 Placez un seul gain de 10 £ ou 5 £ dans chaque sens sur n’importe quelle sélection de la Premier League 2021/22 avec une cote de 1/5 ou plus N’oubliez pas que les paris doivent être placés avant samedi , 14 août à 12h30 Une fois cela fait – Chaque fois que Harry Kane, Mohamed Salah, Bruno Fernandes ou Raheem Sterling marquent un but en Premier League en août, William Hill créditera votre compte d’un pari gratuit de 2 £ Les paris gratuits sont valables pendant sept jours et peut être utilisé sur n’importe quelle sélection de sport

Réclamez cet ÉNORME spécial William Hill ICI *

Quelle est l’offre ?

Lorsque vous placez un gain de 10 £ ou un pari aller-retour de 5 £ sur n’importe quelle sélection de la Premier League 2021/22, William Hill vous offrira un pari gratuit de 2 £ à utiliser sur n’importe quel sport à chaque fois que Harry Kane, Mohamed Salah, Bruno Fernandes ou Raheem Sterling a marqué un but en Premier League en août.

Comment puis-je réclamer?

Rendez-vous sur le marché de la Premier League anglaise 2021/22 et placez un pari d’au moins 10 £ gagnant ou 5 £ dans chaque sens sur votre sélection avec une cote d’au moins 1/5.

Ces marchés purs et simples comprennent ; Vainqueur, relégable et meilleur buteur et plusieurs autres.

Que se passe-t-il ensuite ?

Une fois que vous avez placé votre pari de 10 £, votre compte sera crédité d’un pari gratuit de 2 £ à chaque fois qu’un des quatre joueurs ci-dessus figurera sur la feuille de match.

William Hill peut changer les joueurs nommés dans le cadre de cette promotion en raison de toute suspension, blessure ou transfert avant la fin de la période de promotion.

Les luminaires inclus dans cette promotion sont ;

Journée 1

Manchester United contre Leeds

Norwich contre Liverpool

Tottenham contre Man City

Journée 2

Liverpool contre Burnley

Man City contre Norwich

Southampton contre Manchester United

Loups contre Tottenham

3e journée

Man City contre Arsenal

Liverpool contre Chelsea

Tottenham contre Watford

Wolves contre Man Utd

BONUS DE PARI : DES PARIS GRATUITS ET DES OFFRES D’INSCRIPTION QUE VOUS POUVEZ RÉCLAMER AUJOURD’HUI

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à TalkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Le premier pari simple sur le marché EPL Outright qualifie les bonus payés comme des paris gratuits (expiration de 7 jours). En ligne et en boutique (titulaires de la carte Plus) uniquement. D’autres conditions s’appliquent. 18+ begambleaware.org

