Pariez 10 £, obtenez 20 £ + 5 £ de pari gratuit dans Play lorsque vous pariez 5 £ sur Bet Builder avec BoyleSports

L’AC Milan accueille Liverpool dans un match de groupe crucial de la Ligue des champions pour l’équipe de Serie A alors qu’elle se bat pour rester dans la compétition mardi soir.

Liverpool est déjà qualifié après avoir pris d’assaut le groupe B et a remporté chacun de ses cinq matchs jusqu’à présent.

Liverpool fc

Ce n’est que le quatrième match entre ces deux équipes, car toutes ont participé à la Ligue des champions, y compris la finale d’Istanbul 2005 que Liverpool a tristement remportée après un retour spectaculaire.

La dernière fois que ces deux-là se sont rencontrés, cela s’est soldé par une victoire 3-2 pour l’équipe de Jurgen Klopp à Anfield en septembre.

L’AC Milan n’a plus gagné contre une équipe anglaise dans la compétition européenne depuis février 2012, lorsqu’il avait battu Arsenal 4-0 en huitièmes de finale.

L’équipe de Serie A n’a pas non plus un bon bilan en Europe à domicile, ne remportant qu’une seule fois lors de ses neuf derniers matches de phase de groupes.

Cette seule victoire est survenue contre le Celtic en 2013 et les Rossoneri espèrent également éradiquer leur mauvaise forme récente, qui a été renforcée par une victoire la dernière fois contre l’Atletico Madrid.

Les Reds sont actuellement sur une séquence de cinq victoires consécutives, mais pourraient aligner une deuxième équipe pour reposer leurs joueurs clés avant un calendrier hivernal chargé.

