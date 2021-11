Pariez 10 £ Obtenez 20 £ en paris gratuits PLUS obtenez des cotes épiques sur Liverpool pour gagner à 1/1 OU Arsenal pour gagner à 7/1 avec la nouvelle offre client de BoyleSports

Liverpool accueille Arsenal lors du choc classique de Premier League samedi soir après une pause internationale pleine d’action.

Liverpool et Arsenal espèrent continuer leurs formes impressionnantes avant ce match avec les Gunners sur la bonne voie pour récupérer leurs pertes après un mauvais départ.

GETTY

Jurgen Klopp et Mikel Arteta s’affrontent ce week-end dans un grand affrontement en Premier League BOYLESPORTS – Pariez 10 £ Obtenez 20 £ en paris gratuits + cotes épiques (Liverpool gagnera Evs ou Arsenal gagnera 7/1)*

Et BoyleSports offre aux nouveaux clients 20 £ de paris gratuits et des cotes améliorées de chaque côté – avec Liverpool disponible à Evens et Arsenal à 7/1.

L’équipe de Jurgen Klopp est toujours en lice pour la première place de la Premier League, Chelsea étant actuellement en tête, n’ayant perdu qu’un match toute la saison.

Une victoire des Reds ne les amènera qu’à la deuxième place, en fonction des résultats de Man City et West Ham ce week-end.

Arsenal cependant, ayant commencé la saison vers le bas du tableau, sera satisfait de la séquence d’invincibilité qu’ils ont en cours car ils n’ont plus que deux points de retard sur leurs adversaires.

Une victoire les enverrait à la quatrième place du tableau quoi qu’il arrive et les mettrait même en lice pour une poussée vers le titre s’ils maintiennent l’élan.

Ce choc classique des titans produit souvent de grands matchs et lors des huit derniers matches toutes compétitions confondues, Liverpool en a remporté cinq tandis qu’Arsenal a gagné trois fois.

Deux de ces victoires sont cependant venues d’un match nul en 90 minutes en Coupe de la Ligue et dans le FA Community Shield, où les Gunners sont sortis vainqueurs en s’imposant 5-4 aux tirs au but.

Comment réclamer l’offre

Enregistrez votre nouveau compte et effectuez un dépôt.

Placez un pari de 10 £ ou plus avec une cote d’EVS (2,0) ou plus et recevez un pari gratuit de 20 £ sur les paris sportifs.

18+. Les CGU s'appliquent. Begambleaware.org

*Nouveaux clients britanniques (hors NI) uniquement. Exclusivité mobile. Mise minimale de 10 £. Cotes min Evs. Pari gratuit appliqué au 1er règlement de tout pari qualifiant. 30 jours pour se qualifier. Les paris gratuits expirent dans 7 jours. Les paris encaissés/gratuits ne s’appliqueront pas. Restrictions relatives aux modes de paiement. 1 offre de pari gratuit par client, foyer et adresse IP uniquement. 18+. Les conditions générales s’appliquent. **18+. Clients UK/IRE uniquement. Mobile uniquement. Premier pari simple uniquement. Mise max £/€10. Disponible à partir de 8h le 18/11/21 jusqu’à 17h30 le 20/11/21 ou jusqu’à ce que le premier pari du client soit placé. Les clients ne peuvent placer qu’un seul pari sur le spécial Liverpool v Arsenal. Un seul pari par client, foyer et adresse IP uniquement. Les CGU s’appliquent

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

