Pariez 10 £, obtenez 30 £ + 10 £ de bonus de casino en demi-finale de la Coupe Carabao avec l’offre spéciale nouveau client 888Sport

La demi-finale de la Coupe Carabao débutera jeudi soir pour Liverpool et Arsenal à Anfield après le report de leur match aller la semaine dernière en raison de Covid.

Les deux équipes ont également disputé la FA Cup ce week-end, mais Arsenal a été éliminé de la compétition par l’équipe de championnat Nottingham Forest tandis que Liverpool a battu Shrewsbury.

.

Jurgen Klopp sera de retour dans la pirogue après son test de coronavirus positif qui l’a vu sortir la semaine dernière

Les choses se sont un peu chauffées la dernière fois – avant que Liverpool ne livre une raclée 4-0 aux Gunners

Liverpool et Arsenal se sont affrontés une fois en championnat déjà cette saison, mais les Reds sont sortis victorieux de manière spectaculaire en novembre.

Sadio Mane, Diogo Jota, Mohamed Salah et Takumi Minamino ont tous marqué lors de leur victoire 4-0 à Anfield, mais seuls deux de ces joueurs restent disponibles pour le match nul en milieu de semaine.

La CAN est en cours pour le mois et voit une multitude de joueurs de Premier League partir pour le tournoi international, ce qui signifie que de nombreux clubs devront faire face à une rotation de leur équipe pendant quelques semaines.

Arsenal est également sans la menace offensive de Pierre-Emerick Aubameyang, mais ce n’est pas un coup aussi dur que Liverpool sans son homme vedette qui a déjà marqué plus de 20 buts cette saison seulement.

Les Gunners pourraient capitaliser sur cette rotation mais y seront toujours confrontés alors que la nouvelle équipe de Liverpool a battu quatre fois Shrewsbury ce week-end après avoir pris du retard.

Ils ont encore Roberto Firmino, Jota et Minamino pour essayer d’obtenir les buts, mais c’est toujours un coup dur par rapport à la course d’Arsenal ces derniers temps.

Avant que l’équipe de Mikel Arteta ne perde à Forest et à Man City au cours du Nouvel An, ils ont marqué 14 buts dans le filet en seulement trois matchs dans toutes les compétitions et ont également battu une solide équipe de West Ham avant ceux-ci.

Les jeunes en particulier ont été d’humeur à marquer avec Gabriel Martinelli, Bukayo Saka, Emile Smith Rowe, Eddie Nketiah, Charlie Patino, tous au filet lors de ces trois matchs.

Nous soutenons : Arsenal gagne et Saka marque à 23/4 sur 888Sport.

