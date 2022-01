Pariez 10 £, obtenez 30 £ + 10 £ de bonus de casino sur le choc du championnat avec le nouveau client 888Sport spécial

Le championnat se poursuit ce soir avec un match intrigant entre Reading et Fulham au Select Car Leasing Stadium.

Les deux équipes ont eu du mal ces derniers temps, mais se trouvent à des extrémités opposées du tableau, l’équipe de l’ouest de Londres n’ayant pas réussi à gagner en cinq matchs tandis que Reading n’a pas gagné en trois matches de championnat.

Veljko Paunovic a fait l’objet d’un examen minutieux par les fans de Reading après des matchs successifs gaspillant la tête

Ces deux équipes ont tendance à se rencontrer, Fulham envisageait une promotion en Premier League en 2017, mais n’a pas réussi à gagner en demi-finale des barrages contre Reading cette année-là.

Le club de Berkshire a connu des difficultés depuis lors, mais avec de nombreux appels rapprochés à la relégation tandis que Fulham a été en Premier League et a fait pression pour une autre promotion.

Cependant, les deux formations récentes leur ont posé beaucoup de problèmes avec leurs objectifs pour la saison.

Fulham a abandonné les deux premiers malgré son avance sur Blackburn pendant un certain temps.

La lecture, en revanche, est aux prises avec une déduction de six points et une liste de blessures plus longue que la plupart.

Les Royals ont perdu contre Kidderminster, l’équipe nord de la Ligue nationale, au 3e tour de la FA Cup samedi.

Ce qui a suivi la perte d’une avance de 2-0 sur Derby dans les dernières minutes du match en milieu de semaine pour finalement repartir avec un seul point.

Reading a remporté ce match 2-1 la dernière fois grâce à un doublé d’Ovie Ejaria qui était absent des deux derniers matchs, choquant les fans de Fulham à Craven Cottage qui avait la part du lion de la possession et des tirs en seconde période.

Fulham était en tête au moment de ce match tandis que Reading était toujours en difficulté vers le bas du tableau, mais c’était également le cas lors de leur saison de promotion en 2020.

Reading a remporté une victoire 2-1 contre toute attente et menait 2-0 avant de concéder contre une équipe considérée comme la grande favorite de la victoire.

Cela pourrait ne pas être le cas cette semaine, car Veljko Paunovic a été critiqué pour la défaite de la FA Cup et l’équipe de l’ouest de Londres pourrait s’avérer mortelle cette fois-ci.

