Pariez 10 £, obtenez 30 £ de PARIS GRATUITS pour Glorious Goodwood 2021 plus un bonus de casino supplémentaire de 10 £

BetVictor propose aux lecteurs de TalkSPORT une offre formidable avant Glorious Goodwood 2021.

Les bookmakers récompensent les nouveaux clients avec 30€ de paris gratuits plus un autre 10 £ de bonus de casino quand ils dépensent une dizaine en courses de chevaux !

PARITEUR

Spécial BetVictor – Pariez 10 £ et obtenez 40 £ de paris gratuits chez Glorious Goodwood

BETVICTOR – OBTENEZ 40 £ DE PARIS GRATUITS*

Comment réclamer..

Offre BetVictor

Visitez le site Web de BetVictor en utilisant ce lien ICI*

Enregistrez un nouveau compte et effectuez un dépôt – Aucun code promotionnel requis. Inscrivez-vous à cette promotion via l’onglet OFFRES sur le site Web de BetVictor Placez votre premier pari hippique de 10 £ ou plus à cotes paires ou plus. Après cela, BetVictor créditera votre compte avec 30 £ (3 x 10 £) de paris gratuits Le bookmaker offrira ensuite un bonus supplémentaire de 10 £

Réclamez cette énorme augmentation des cotes de BetVictor – ICI*

Le festival débute mardi sur l’hippodrome pittoresque de Goodwood avec une carte exceptionnelle de huit courses.

36 courses se dérouleront sur cinq jours et VOUS pourrez participer pour seulement 10 £.

Suivez simplement ceci LIEN ICI*, créez un nouveau compte avec BetVictor et effectuez un dépôt.

Une fois que vous avez suivi les instructions ci-dessus, vous serez récompensé par 30 £ (3 x 10 £) en paris gratuits plus un bonus de casino supplémentaire de 10 £.

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à TalkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou déprimé

*18+ Nouveaux clients uniquement. Déposez, inscrivez-vous et placez un pari qualifiant de 10 £ sur les courses hippiques avec une cote de 2,00 ou plus dans les 7 jours suivant l’ouverture d’un nouveau compte ; exclut les paris encaissés. Recevez 3 paris gratuits de 10 £ sur les courses de chevaux, valables sur des événements fixes uniquement avec une cote de 2,00 ou plus. De plus, un bonus Game Show de 10 £, des jeux sélectionnés, pariez 40 x pour retirer un maximum de 250 £. Les bonus expirent dans 7 jours. Paiements par carte uniquement. Les conditions générales s’appliquent. BeGambleAware.Org

Simon Jordan révèle qu’il a déjà parié 50 000 £ sur un cheval pour gagner un million de livres à Ascot, et qu’il a terminé 22e sur 30 !