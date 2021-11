Pariez 10 £ obtenez 30 £ PLUS 60 tours gratuits avec Betfred alors que l’Angleterre affronte l’Albanie au stade de Wembley

Le football national est mis en pause alors que le football international revient avec les éliminatoires de la Coupe du monde alors que l’Angleterre revient à Wembley.

Le football national est mis en pause alors que le football international revient avec les éliminatoires de la Coupe du monde alors que l'Angleterre revient à Wembley.

getty

Raheem Sterling était l'un des joueurs les plus remarquables de l'Euro qui devrait affronter la Coupe du monde

Jeudi, d’énormes nations se disputent toujours les qualifications pour le summum des compétitions internationales.

L’Allemagne affronte les ménés du Liechtenstein, l’Irlande accueille le Portugal et l’Espagne se rend en Grèce.

L’Ecosse entamera les matches le vendredi lors de sa visite en Moldavie pour son avant-dernier match de qualification, tandis que l’Italie affrontera la Suisse et le Pays de Galles affrontera la Biélorussie.

Ailleurs, des liens intéressants au sein des meilleures nations, notamment la France, la Belgique et les Pays-Bas, sont les favoris pour se hisser en tête de leurs matches contre le Kazakhstan, l’Estonie et le Monténégro respectivement.

L’Angleterre a presque garanti une place pour la Coupe du monde l’année prochaine, mais il lui reste encore deux matches à disputer alors qu’elle a trois points d’avance sur la Pologne.

L’équipe de Gareth Southgate a remporté ce match plus tôt cette année 2-0 et cherchera à prolonger son invincibilité dans la compétition vendredi soir au stade de Wembley.

L’équipe d’Angleterre a suscité beaucoup d’attention, des noms clés de la Premier League semblant manquants malgré des performances exceptionnelles, notamment Emile Smith Rowe d’Arsenal et Conor Gallagher de Palace.

