Pariez 10 £, obtenez 40 £ de PARIS GRATUITS avec Betfred

Betfred offre aux parieurs une incroyable spéciale d’inscription avant le match de quart de finale entre l’Angleterre et l’Ukraine.

Les bookmakers offrent aux nouveaux clients 40 £ de paris gratuits à dépenser lors de l’épreuve de force avec l’Ukraine samedi alors qu’ils ne misent que 10 £.

TALKSPORT

Betfred – Pariez 10 £ obtenez 40 £ en paris gratuits

BETFRED : PARI 10 £ OBTENEZ 40 £ DE PARIS GRATUITS*

Comment réclamer..

Offre spéciale Betfred

Visitez le site Web de Betfred en utilisant ce lien ICI*

Inscrivez-vous en utilisant le code promotionnel : 40 euros

Déposez et pariez 10 £ ou plus sur n’importe quel marché du football avec une cote minimale de 1/1 N’oubliez pas que cela DOIT être votre tout premier pari après votre inscription et DOIT être placé avant le 11 juillet 2021. Les paris gratuits seront crédités sur votre compte dans les 10 heures suivant le pari qualificatif en cours de règlement Tous les paris gratuits sont valables 7 jours après leur émission

Réclamez cette offre incroyable de Betfred ICI*

La marche de l’Angleterre vers son premier trophée majeur depuis 1966 se poursuit samedi avec un affrontement délicat contre l’Ukraine à Rome.

Et VOUS pourriez applaudir encore plus fort avec le spécial d’inscription unique de Betfred.

Simplement CLIQUEZ SUR CE LIEN*, créez un nouveau compte en utilisant le code promo EURO40 et déposez 10 £ ou plus.

Une fois votre premier pari de 10 £ réglé, vous recevrez 40 £ de paris gratuits à dépenser sur tout ce que vous voulez, y compris le lien entre l’Angleterre et l’Ukraine.

Exemple

Vous pouvez décider de dépenser votre pari qualificatif de 10 £ sur l’un des quarts de finale de vendredi.

Disons que je place 10 £ sur l’Italie pour battre la Belgique. Si je gagne, super, je recevrai les gains tout de suite ET les 40 € de paris gratuits dans les 10 heures.

Si je perds, ne vous inquiétez pas, Betfred créditera toujours mon compte de 40 £ de paris gratuits à dépenser sur n’importe quoi.

GRANDES AFFAIRES

Meilleurs paris de l’Euro 2020 et augmentation des prix avant les quarts de finale

OFFRE KO

Angleterre vs Allemagne ODDS BOOST : Obtenez trois Lions à 30/1 pour atteindre les quarts de finale

EURO BOOST

Angleterre vs Allemagne ODDS BOOST – Obtenez trois Lions à 14/1 ou l’Allemagne à 16/1

FAIM DE BUT

Football – paris spéciaux : 35/1 cotes pour que Harry Kane tire cadré

FAIM DE BUT

Angleterre vs Allemagne – Obtenez Harry Kane pour avoir un tir cadré à 35/1

GROS BOOST

France vs Suisse – Obtenez Kylian Mbappe à 30/1 pour avoir 1+ tir cadré

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à TalkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

*Nouveaux clients britanniques de plus de 18 ans uniquement. Paris placés et réglés pendant la période de promotion 00h00 30/05/21 – 23h59 11/07/21.Inscrivez-vous en utilisant le code promotionnel « EURO40 », déposez et placez le premier pari de 10 £ sur le football (Evens+) en un seul pari transaction. 40 £ de paris gratuits crédités dans les 10 heures suivant le règlement du pari et expirent après 7 jours. Les restrictions relatives aux portefeuilles électroniques et aux cartes prépayées s’appliquent. Une validation par SMS peut être requise. Les conditions générales complètes s’appliquent. BeGambleAware.Org

Jose Mourinho réagit alors que l’Angleterre bat l’Allemagne 2-0 à l’Euro 2020