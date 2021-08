Pariez 10 £, obtenez 40 £ de paris gratuits sur la Premier League PLUS 10 £ de bonus de casino avec Parimatch

Parimatch aide les lecteurs de TalkSPORT à passer la saison en beauté avec leur incroyable offre spéciale d’inscription.

Les bookmakers offrent aux nouveaux clients 40 £ de paris gratuits à dépenser sur le football de Premier League PLUS un bonus casino supplémentaire de 10 £ !

Spécial nouveau client Parimatch – Pariez 10 £ et obtenez 50 £ de bonus

PARIMATCH – OBTENEZ 50€ DE BONUS*

Comment réclamer..

Offre de parité

Visitez le site de Parimatch en utilisant ce lien ICI*

Enregistrez un nouveau compte et effectuez un dépôt

Inscription à cette promotion via l’onglet Offres sur le site de Parimatch Placez votre premier pari de 10 £ ou plus à cotes paires ou plus N’oubliez pas, cela DOIT être fait avant le vendredi 13 août à 20h, Parimatch créditera ensuite votre compte de 40 £ gratuits paris sur le football Ils vous offriront également un bonus gratuit de 10 £ sur les machines à sous à utiliser dans leur casino Les paris gratuits sont valables sept jours

Réclamez cette incroyable offre Parimatch – ICI*

Quelle est l’offre ?

Les bookmakers Parimatch offrent aux nouveaux clients 40 £ (4 x 10 £) de paris gratuits à dépenser sur le football de Premier League et un bonus de 10 £ sur les machines à sous.

Comment puis-je réclamer?

Suivez simplement ce lien ICI*, créez un compte et optez via l’onglet Offres sur le site de Parimatch.

Une fois cela fait, placez 10 £ sur n’importe quel marché avec une cote minimale de 1/1 ou plus.

Que se passe-t-il ensuite ?

Gagnez ou perdez avec votre premier tenner – Parimatch créditera votre compte de 40 £ en paris gratuits.

Ces paris sont les suivants ;

Pari gratuit de 10 £ – Tout marché de Premier League Outright (cote 2.0 ou supérieure)

Pari gratuit de 10 £ – Tout pari multiple de Premier League (5 sélections et plus)

Pari gratuit de 10 £ – Tout pari en jeu de Premier League (cote 2.0 ou supérieure)

Pari gratuit de 10 £ – Tout marché des constructeurs de paris de Premier League (cote 2.0 ou supérieure)

Vous recevrez également un bonus de 10 £ pour les machines à sous.

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à TalkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

*18+ nouveaux clients. Inscrivez-vous, pariez 10 £ (cote 2,00+) et obtenez 4x 10 £ paris gratuits pour des événements fixes (cote 2,00+) + 10 £, bonus de machines à sous, jeux sélectionnés, mise 20x pour retirer un maximum de 250 £. Les bonus expirent dans 7 jours. Paiements par carte. Valable jusqu’à 20h00 13.08.21. Les conditions générales s’appliquent, voir ci-dessous. | begambleaware.org | Veuillez jouer de manière responsable 18+

