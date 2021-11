Pariez sur la construction du métaverse avec une participation dans l’action MTTR

Prêt à entrer directement dans le métavers ? Ou du moins, y exposer votre portefeuille ? Si tel est le cas, envisagez une entreprise de données spatiales Matterport (NASDAQ :MTTR), car l’action MTTR est un investissement pur et simple dans la croissance future du métaverse.

Source : Ken Wolter / Shutterstock.com

C’est un jeu spéculatif, je l’admets. Le métaverse est encore un nouveau concept pour de nombreuses personnes et peut être difficile à saisir pour certaines personnes.

Pour le dire simplement, le métaverse est un monde virtuel où les gens peuvent faire un certain nombre de choses qu’ils feraient dans la vraie vie. Par exemple, vous pouvez jouer à des jeux, faire du shopping, socialiser, faire de l’art et même gérer une entreprise complète dans le métaverse.

Peut-être n’êtes-vous pas tout à fait prêt à plonger la tête la première dans un monde virtuel. C’est parfaitement bien. Vous pouvez toujours occuper une position dans Matterport si vous pensez qu’il y a un avenir grand, brillant et lucratif pour le métaverse.

Un regard plus attentif sur l’action MTTR

Suite à la fusion d’une société ad hoc d’acquisition (SPAC) avec Gores Holdings VI, Matterport a commencé à négocier sur le Nasdaq le 23 juillet.

L’intérêt suscité par le lancement de l’action MTTR n’a pas manqué. Après tout, les rendus 3D d’espaces physiques de Matterport étaient un service très demandé, d’autant plus que Covid-19 a accéléré l’adoption des univers numériques.

Et en effet, le cours de l’action est passé de 14 $ en juillet à 25 $ en novembre. À un moment donné, il a atteint 30,80 $ pour un doublement du cours de l’action depuis juillet.

Alors, que faire maintenant ? Une fois que nous en saurons plus sur Matterport en tant qu’entreprise commerciale, vous pouvez échanger les actions de la société à court ou à long terme.

Si vous êtes un trader à court terme, vous pouvez attendre un recul de l’action MTTR à 20 $ (ce qui peut arriver ou non). Matterport se négocie actuellement à environ 27 $.

D’un autre côté, les investisseurs à long terme peuvent simplement commencer à accumuler des actions s’ils aiment les perspectives d’avenir de Matterport.

L’adoption à la hausse

À ce stade, vous pourriez encore être sceptique quant au métaverse en général et à Matterport en particulier. Vraiment, cependant, vous n’avez pas besoin de participer au métavers pour apprécier l’histoire de la croissance de Matterport. Tant que d’autres personnes s’impliquent, cela devrait être suffisamment convaincant.

Considérez ceci : au troisième trimestre de 2021, le nombre total d’abonnés de Matterport a augmenté de 116% par rapport à il y a un an. Donc, évidemment, il y a beaucoup d’utilisateurs dans le coin du métaverse de Matterport.

De plus, l’entreprise a réussi à monétiser la participation de ses utilisateurs. Pour preuve, notez que les revenus d’abonnement de Matterport au troisième trimestre 2021 ont augmenté de 36% par rapport à il y a un an.

À la lumière de ces chiffres, Matterport a déclaré qu’il « définissait la catégorie » et était le « leader incontesté du marché ». La société est présente sur le marché dans environ 170 pays, il ne s’agit donc pas d’une simple vantardise.

Dans les premières manches

Il convient également de signaler que Matterport a un partenariat avec une célèbre société de médias sociaux. Notamment, cette entreprise saute actuellement dans le métaverse.

Comme vous l’avez probablement compris maintenant, je fais référence à Méta (NASDAQ :FB), que presque tout le monde appelle encore Facebook.

Il a été rapporté que les deux sociétés travaillent ensemble pour créer le plus grand ensemble de données d’espaces intérieurs 3D jamais réalisé via Facebook AI Research. Avec ce partenariat à l’esprit, l’analyste de Wedbush, Dan Ives, semble s’appuyer sur Matterport et sur le partenariat lui-même.

« Nous pensons que c’était la première étape vers une relation beaucoup plus large entre Facebook et Matterport alors que Zuckerberg & Co. se dirigent vers le métaverse », a déclaré Ives.

De toute évidence, Ives for considère que cette collaboration change la donne.

« Nous continuons de croire que Matterport n’en est qu’aux premiers balbutiements d’une histoire de croissance massive qui se déroulera au cours des prochaines années », a déclaré l’analyste.

La ligne de fond

Que vous soyez un trader à court terme ou un investisseur à long terme, il existe des stratégies que vous pouvez adopter avec les actions MTTR. Si vous êtes juste dedans pour un tour rapide, vous pouvez acheter l’action lors d’une baisse et la vendre pour un gain possible de 10 % ou 15 %.

Les meilleurs rendements, cependant, pourraient aller aux actionnaires à long terme de Matterport.

Alors que le métavers devient de plus en plus accepté et peuplé, Matterport reste à la pointe de la technologie. Si l’entreprise est assez bonne pour « Zuckerberg & Co. », peut-être qu’elle l’est aussi pour vous.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.