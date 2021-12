Pariez sur l’action NVAX alors que la bataille ambitieuse contre Covid-19 devient mondiale

Les investisseurs basés aux États-Unis pourraient ne pas penser immédiatement au fabricant de vaccins Novavax (NASDAQ :NVAX) en tant que vainqueur de la course contre le Covid-19. Pourtant, ignorer les actions NVAX maintenant pourrait équivaloir à laisser de l’argent sur la table.

Comme nous le verrons, le stock a été limité à l’ensemble de 2021. C’est frustrant et les actionnaires fidèles pourraient se demander s’ils se libéreront un jour.

Cependant, il n’est pas nécessaire de désespérer ou de vider vos actions. Novavax travaille avec diligence pour lutter contre la souche de variante omicron Covid-19 à propagation rapide dont tout le monde parle.

En outre, la lutte de Novavax contre la pandémie de Covid-19 n’est en aucun cas contenue à l’intérieur des frontières américaines. Bientôt, l’action NVAX devrait organiser un jailbreak – il est difficile de le chronométrer, mais une fois que cela se produira, vous serez heureux de détenir une participation.

Aperçu des actions NVAX

« Jouer au range » peut être une stratégie viable pour les traders des marchés financiers. Cependant, sa mise en œuvre avec succès demande de la patience et de la vigilance. Dans le cas du stock NVAX, il est resté dans la fourchette de 130 $ à 260 $ pour la majeure partie de 2021. Cela pourrait vous réveiller les oreilles, car cela suggère la possibilité de doubler votre argent encore et encore (« rincer et répéter », comme ils dire).

Sachez simplement que les niveaux de support ne sont pas comme les sols en granit. A tout moment, le marché peut décider de baisser le cours de l’action Novavax en dessous de 130$ voire 100$.

Début décembre, l’action NVAX se négociait à près de 178 $. Par conséquent, il peut avoir de la place pour fonctionner, bien que les traders de gamme puissent choisir d’attendre que le cours de l’action se rapproche de 130 $. Après avoir découvert ce que Novavax a fait ces derniers temps, cependant, il pourrait être difficile de résister à prendre une position à long terme à n’importe quel prix.

Une stratégie à deux volets

Sans aucun doute, les investisseurs de Novavax voudront savoir comment la société entend lutter contre la variante omicron Covid-19. Il s’agit d’une préoccupation majeure car l’omicron est soupçonné d’être hautement transmissible. Heureusement, Novavax a publié une stratégie claire avec deux « dents » ou parties principales.

Tout d’abord, la société a déjà commencé à évaluer son vaccin Covid-19 à base de protéines, NVX-CoV2373, contre la variante omicron. Ce vaccin a démontré son efficacité et son innocuité contre d’autres variantes, y compris delta.

Parallèlement à cela, Novavax « a l’intention de tester si les anticorps des individus précédemment vaccinés peuvent neutraliser la variante Omicron et bloquer la liaison au récepteur Omicron-hACE2 ».

Dans la deuxième partie de la stratégie de Novavax, la société a commencé à développer une construction spécifique à l’omicron de l’antigène protéique de pointe utilisé dans NVX-CoV2373. Novavax cherche à commencer à fabriquer cette protéine de pointe dans une installation commerciale en janvier 2022.

Progrès à l’étranger

Pour les actionnaires de NVAX aux États-Unis et ailleurs, il est important d’être au courant de ce qui se passe à l’échelle internationale.

Heureusement, vous serez heureux de découvrir que Novavax fait des progrès significatifs dans plusieurs régions. Par exemple, la société a récemment déposé une demande d’autorisation provisoire de NVX-CoV2373 auprès de la Singapore Health Sciences Authority, dans le cadre de la route d’accès spéciale en cas de pandémie.

De plus, Novavax et le Serum Institute of India ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) aux Philippines. Cet EUA est spécifiquement pour le « vaccin COVID-19 à base de nanoparticules recombinantes à base de protéines avec adjuvant Matrix-M™ » de Novavax.

En plus de tout cela, Emma Cooke, directrice de l’Agence européenne des médicaments, a récemment révélé aux ministres de la Santé de l’Union européenne que « le vaccin Covid-19 de Novavax pourrait être autorisé dans un » avenir proche « ».

Bien entendu, obtenir l’autorisation de l’Union européenne constituerait une source de revenus importante pour Novavax.

Les plats à emporter

De toute évidence, les investisseurs en actions NVAX devront suivre les développements dans plusieurs pays et continents. Faire preuve de diligence raisonnable vaudra le temps et les efforts consentis. Tout cela fait partie d’un investisseur informé et prospère. Alors, restez à l’écoute alors que Novavax mène la guerre contre Covid-19 sur plusieurs fronts.

Après tout, vous ne savez jamais quand le grand moment de rupture pourrait enfin se produire pour les actions NVAX.

Cette action obtient actuellement un « B » dans mon Portfolio Grader.

