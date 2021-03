Pariez sur un Dip DraftKings? Espérons que quelqu’un achète

DraftKings (NYSE:DKNG) a été en feu ces derniers temps, s’échangeant légèrement en dessous de son niveau record. Fait intéressant, l’action DKNG est l’une des rares actions de croissance à avoir contourné le déclin désagréable des noms de croissance et de technologie.

Source: Lori Butcher / Shutterstock.com

Alors que les actions technologiques à méga capitalisation ont été dans un sommeil de plusieurs mois, les actions de croissance criaient à la hausse. C’est-à-dire jusqu’à la mi-février, lorsque tout le groupe a commencé à montrer des signes de ralentissement.

En quelques semaines seulement, les valeurs de croissance ont subi une forte correction. Les actions individuelles ont chuté de 30% à 50%, les taux d’intérêt plus élevés étant blâmés comme coupables.

Pourtant, le stock de DKNG était introuvable parmi les victimes. Cette société a connu une vague d’élan en mars, avec des bénéfices solides, la folie de mars et de solides perspectives pour garder ses actions hors de la «pile de vente».

Nous aimons ce nom pour le long terme – même si nous aurions souhaité qu’il soit pris dans la vente afin que les investisseurs puissent acheter davantage.

Enregistrer des Comps

Le second semestre de l’année civile (CY) Q1 et la quasi-totalité de CY Q2 devraient agir comme un catalyseur massif pour DraftKings.

Au cours de la même période l’an dernier, le monde du sport – le monde entier – a été complètement bouleversé. Le nouveau coronavirus avait causé une perturbation inquiétante dans la vie de tout le monde et les ligues sportives du monde entier n’étaient pas en mesure d’éviter cet impact.

March Madness a été annulé, tandis que les séries éliminatoires de la NBA et de la LNH ont été retardées. Le début de la saison MLB a été repoussé, puis raccourci. Le tennis, le golf et pratiquement tous les autres sports ou tournois ont été retardés ou annulés.

Nous pourrions rédiger un livre blanc complet sur le nombre d’industries et d’entreprises perturbées par cet univers sportif modifié uniquement. Pour l’action DKNG cependant, nous nous en tiendrons à un seul: le jeu.

Avec tous ces retards et annulations, les paris sportifs sont au point mort. Il n’y avait rien sur quoi parier, à l’exception de certains e-sports et autres événements. Mais les vrais faiseurs d’argent n’étaient pas sur la table.

La lueur d’espoir ici était que DraftKings pouvait réduire au minimum sa consommation de liquidités et ne faisait face à aucun problème de liquidité réel. Avance rapide jusqu’en 2021 et l’entreprise fait maintenant face à une opportunité monumentale avec tous ces événements de retour.

Les trois à quatre prochains mois devraient être une période solide pour DraftKings et les investisseurs le savent.

Briser DraftKings

Ces catalyseurs à court terme signifient que DraftKings est dans une période comparable robuste avant lui au cours des prochains trimestres.

Cependant, les catalyseurs à long terme devraient également contribuer à alimenter certains des catalyseurs à court terme du stock de DKNG. Le plus grand catalyseur à long terme est la légalisation.

En 2018, la Cour suprême a invalidé une loi fédérale de 1992 qui interdisait essentiellement les paris sportifs commerciaux dans la plupart des États. Enfin – les paris sportifs sans prendre l’avion pour Las Vegas. Quel arrangement stupide de toute façon, en particulier avec tous les sites de paris offshore et d’autres moyens moins sûrs de placer des paris.

Certains ont même estimé que 150 milliards de dollars de paris illégaux étaient placés chaque année aux États-Unis. Parlez d’un marché adressable tangible pour DraftKings.

Revenant aux catalyseurs à court et à long terme, en 2020, nous avons vu plus d’États légaliser les jeux de hasard sportifs. Ainsi, non seulement il y aura plus d’événements sportifs dans les prochains mois qu’en 2020, mais davantage d’États auront également accès pour parier sur ces événements.

Ces mêmes États – le Michigan, le Tennessee et la Virginie viennent à l’esprit – pourront désormais également parier sur la NCAA, la NBA, la LNH et la NFL aux CY Q3 et Q4. Pour DraftKings, ces États ont raté le début traditionnel de ces ligues en 2020.

Et plus de légalisation est également en cours.

Alors que les États recherchent davantage de moyens de générer des recettes fiscales, les paris sportifs seront l’un des moyens les plus immédiats de puiser dans ces dollars. La tendance s’accélère et devrait se poursuivre tout au long de cette décennie. À mesure que de plus en plus d’États rejoindront la liste, le marché continuera à se développer. Ce sont les moteurs à long terme de DraftKings.

Conclusion sur l’action DKNG

Lorsque DraftKings a déclaré ses bénéfices en février, les revenus de 322 millions de dollars ont dépassé les attentes d’environ 90 millions de dollars. C’est un battement formidable, mais ce sont les conseils qui ont vraiment excité les taureaux.

La direction a relevé ses perspectives pour l’exercice 2021 d’une fourchette de 750 millions de dollars à 850 millions de dollars, à une nouvelle fourchette de 900 millions de dollars à 1 milliard de dollars. Surtout, bien que ce nouveau chiffre inclut les États récemment ajoutés (comme le Michigan et la Virginie), il n’inclut pas les États qui pourraient légaliser au cours de l’année.

Il est donc possible que cette fourchette soit conservatrice. La société a ajouté:

«DraftKings propose désormais des paris sportifs sur mobile dans 12 États, ce qui est plus que toute autre entreprise du secteur. Ces 12 États représentent ensemble 25% de la population américaine, une position que DraftKings a atteint moins de trois ans après que la Cour suprême a annulé la loi de 1992 sur la protection des sports professionnels et amateurs. »

De toute évidence, il y a une dynamique dans ses activités et clairement, cette dynamique est également présente sur les graphiques. Lorsque les autres actions à forte croissance ont été touchées, ce n’était pas comme si l’action DKNG était totalement imperturbable. L’action DKNG a également connu de la volatilité – mais pas le type de pertes que beaucoup de ses pairs ont subies.

Les actions ont continué à détenir la zone de 56 $, ainsi que les moyennes mobiles sur 10 semaines et 50 jours (malgré une certaine faiblesse intrajournalière en dessous de ces mesures). Pour les adeptes des tendances, les baisses vers ces mesures sont des opportunités d’achat.

Pour les investisseurs à long terme, envisageons d’acheter les creux dans le milieu des années 50. Si le stock voit à nouveau 56,75 $, cela représentera une baisse d’environ 24% par rapport aux sommets. C’est un recul que nous voudrons acheter.

À la date de publication, Matt McCall ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace, principalement responsable de cet article, détenait une position acheteur dans DKNG.

Matthew McCall a quitté Wall Street pour réellement aider les investisseurs – en les faisant entrer dans les tendances les plus importantes et les plus révolutionnaires du monde AVANT quiconque. Cliquez ici pour voir ce que Matt a dans sa manche maintenant.