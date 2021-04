Pariez sur un retour de niche de produits médicaux avec AHPI Stock

Fournisseur de produits de thérapie respiratoire Produits de santé alliés (NASDAQ:AHPI) n’a pas été favorisé par Wall Street au cours de la dernière année. En effet, il est juste de dire que le stock d’AHPI a été battu – et peut-être injustement.

La niche des produits médicaux est-elle une industrie morte? Je ne le crois pas. Si vous êtes comme moi, vous êtes sceptique quant à l’optimisme extrême qui semble déjà être intégré au marché boursier alors que le monde tente de se remettre de la nouvelle pandémie de coronavirus.

Peut-être pensez-vous que la pandémie de Covid-19 continuera à causer des problèmes pendant très longtemps. Si tel est le cas, prendre une position longue sur les actions AHPI pourrait être une chose raisonnable à faire.

Pour autant que nous sachions, les actions d’Allied Healthcare Products pourraient mettre en scène un revirement massif dans un proche avenir. Avec cette possibilité à l’esprit, jetons un coup d’œil à l’évolution récente des cours de l’action.

Un examen plus approfondi du stock AHPI

La fin du mois de mars 2021 a été difficile pour les stocks de dispositifs médicaux en général. Les cours des actions de Alpha Pro Tech (NYSEAMERICAIN:APTE), Co-diagnostic (NASDAQ:CODX) et Allied Healthcare Products ont tous décliné en tandem.

Cela me porte à croire qu’il n’y avait rien de mal avec les produits Allied Healthcare en particulier.

Au contraire, c’est probablement juste que Wall Street quitte le secteur des produits médicaux en général, en raison de l’optimisme du vaccin Covid-19.

Le plus haut de 52 semaines pour l’action AHPI s’est produit il y a un an, lorsque le cours de l’action a atteint 20,95 $ le 1er avril 2020.

Une longue et constante baisse s’est ensuivie par la suite, le stock ayant atterri à 4,46 $ le 26 mars 2021.

Donc, si vous êtes à la recherche d’une action défavorisée et à bas prix qui se négocie avec une décote importante, les actions d’Allied Healthcare Products devraient être sur votre radar.

Conçu sur mesure pour les pandémies virales

Certaines entreprises ont rapidement modifié leurs gammes de produits et leurs modèles commerciaux lorsque la pandémie de Covid-19 s’est propagée au début de 2020.

Je ne blâmerai certainement pas les entreprises qui ont modifié leur gamme de produits pendant cette période. Après tout, les entreprises doivent s’adapter aux changements radicaux des marchés.

Pourtant, comme Alpha Pro Tech et Co-Diagnostics, Allied Healthcare Products était déjà établi dans le segment des produits médicaux avant l’apparition de Covid-19.

Et de ces trois sociétés, Allied Healthcare Products est probablement la moins connue des commerçants et des investisseurs. Ainsi, l’action AHPI pourrait être une opportunité majeure sous le radar.

Si vous avez besoin d’être convaincu que Allied Healthcare Products est fait sur mesure pour les pandémies virales, consultez la «ligne de ventilation pour victimes de masse» de l’entreprise.

Ces produits ont été «conçus dès le début pour répondre aux besoins de ventilation uniques qui peuvent survenir lors d’un événement faisant des victimes massives ou d’une pandémie». De plus, ils sont «capables de fournir une ventilation fiable même dans des environnements et des conditions imprévisibles».

La pandémie de Covid-19 n’est pas encore terminée

La «ligne de ventilation pour victimes de masse» d’Allied Healthcare Products devrait générer de solides revenus s’il y a une autre pandémie similaire à Covid-19.

Pourtant, une toute autre pandémie pourrait même ne pas être nécessaire pour qu’Allied Healthcare Products génère de solides revenus.

La pandémie actuelle de Covid-19, avec ses variantes de souches menaçant la population mondiale, pourrait créer une forte demande pour la «ligne de ventilation pour blessés massifs».

Ne pas être trop pessimiste ici, mais les responsables de la santé allemands ont récemment averti que la troisième vague d’infection à coronavirus du pays pourrait être la pire à ce jour.

Je n’essaye pas de faire paniquer les investisseurs. Au lieu de cela, je tiens simplement à souligner que l’extrême optimisme du marché boursier pourrait être surestimé.

Et avec cela, il pourrait y avoir une thèse de taureau convaincante pour Allied Healthcare Products. La demande pour les produits de soins respiratoires de l’entreprise pourrait être très forte, très prochainement.

La ligne de fond

La pandémie de Covid-19 ne se terminera pas seulement demain. Il y aura probablement un besoin de produits médicaux pour les patients atteints de Covid-19 pendant un certain temps.

Dans le même temps, le stock d’AHPI a été sévèrement battu. Par conséquent, il pourrait y avoir une opportunité non reconnue de saisir les gains futurs dans une entreprise de produits médicaux intéressante.

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne d’arrivée – pour le compte de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.