Pariez votre ETH (8,55% APR) et remettez les fonds bloqués

Vous en avez assez de 0% d’intérêt sur votre épargne en monnaie fiduciaire ? Rejoignez la plus grande mise à niveau de crypto-monnaie et gagnez jusqu’à 8,55% de taux de récompense annualisé (TAP) sur votre dépôt. En savoir plus sur les options SimpleFX avec ETH.

En savoir plus sur les options de SimpleFX pour le jalonnement avec ETH

La mise à jour Ethereum 2.0 est la prochaine grande nouveauté de la crypto-monnaie. La deuxième plus grande crypto-monnaie est en train de migrer d’une preuve de travail (PoW) gourmande en énergie à une preuve de participation (PoS) beaucoup plus efficace. Avec le système PoS, les fonds utilisés pour valider les transactions sont bloqués et les taux d’intérêt sont gagnés en récompense.

Vous pouvez miser votre ETH, devenir un validateur et gagner des intérêts élevés sur votre dépôt. Parier sur l’ETH cette année pourrait être une bonne idée, car les analystes s’attendent à ce que le prix de l’éther monte en flèche si la mise à jour réussit. Le jalonnement devient de plus en plus populaire car les validateurs peuvent gagner jusqu’à 8,55% de TAP. Il n’est pas étonnant que plus de 13 milliards de dollars d’ETH aient déjà été jalonnés en tant qu’ETH 2.0. Cependant, tout le monde ne peut pas exécuter un nœud de validation.

Vous avez besoin de 32 ETH minimum (plus de 100 000 $), d’une compréhension approfondie du réseau Ethereum et de votre infrastructure.

Il est beaucoup plus facile de rejoindre SimpleFX Stake & Trade. Il s’agit d’un service de pool de jalonnement unique, où vous pouvez investir des fonds gelés. Pariez votre ETH aujourd’hui. Plus vous le faites tôt, plus la récompense est grande.

Voici ce que vous obtenez avec SimpleFX Stake & Trade:

Pas de frais et pas de dépôt minimum Des revenus d’intérêts stables sur votre dépôt ETHETH 2.0 offrent un TAP élevé Bénéficiez de la hausse du prix d’Ethereum Utilisez les fonds jalonnés pour trader

Investissez vos pièces de pari. Négociez des actions, des devises, de l’or et des crypto-monnaies. Couvrez vos fonds ETH 2.0 avec de brillants shorts à effet de levier. En pariant votre Ether, vous réalisez un profit tout en aidant la communauté ETH à sécuriser le réseau et à effectuer une mise à jour historique sur la crypto-monnaie.

200 fois moins cher que les transferts Ethereum traditionnels

Vous en avez assez de payer des frais élevés pour vos transferts BTC ou ETH ? Nous vous avons couvert! Les ingénieurs de SimpleFX viennent d’intégrer les paiements de Chaîne intelligente Binance (BSC) pour dix nouvelles crypto-monnaies.

Ouvrez les comptes suivants et profitez des paiements BSC qui coûtent 0,25 $ par transaction au lieu de 50 $ en utilisant les jetons Ethereum ETC20 traditionnels :

BTC – Bitcoin ETH – Ethereum LINK – Chainlink LTC – LitecoinBCH – Bitcoin Cash ZEC – Zcash ETC – Ethereum Classic DAI – Dai DOT – Polkadot XRP – Ripple BAND – Band Protocol XTZ – Tezos ONT – Ontologie ADA – Cardano ATOM – Cosmos YFII – yearn .finance EOS – Eos

Le coût de la transaction est très abordable. Voici les estimations de taux et de délais de paiement SimpleFX pour les réseaux BSC et ETH pour mai 2021 :

Binance est l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie, et ils développent leur écosystème de paiement pour aider leurs clients à effectuer des transferts moins chers et plus rapides.

À propos de SimpleFX

SimpleFX est une application de trading réputée qui existe depuis 2014. Il a été l’un des premiers courtiers à proposer des comptes de crypto-monnaie. Vous pouvez contracter des comptes Bitcoin, Ethereum, Binance Coin avec un seul e-mail.

L’équipe de courtier agile améliore constamment ses outils. Ils ont récemment créé une application native HarmonyOS pour les utilisateurs de Huawei.

Le but de SimpleFX est de fournir le moyen le plus simple de trader à l’échelle mondiale. SimpleFX est avant tout mobile, mais vous pouvez utiliser la même application sur tous les appareils. Tradez avec SimpleFX WebTrader, l’application native pour iOS, Android ou Huawei ou MetaTrader4.

Son équipe est toujours au courant de la nouvelle tendance des crypto-monnaies. Ils offrent les taux de transfert les plus bas disponibles ; C’est pourquoi ils ont récemment introduit Binance Coin, Binance USD et la Binance Smart Chain, plus rapide et moins chère.

Si vous souhaitez échanger avec une action ou tout autre actif qu’ils n’ont pas encore dans leur offre, donnez-leur une touche, et très probablement ils y travaillent déjà ; sinon, ils incluront votre proposition dans la feuille de route du produit.

Inscrivez-vous à SimpleFX avec une adresse e-mail, essayez-le et entrez sur les marchés financiers mondiaux toujours plus excitants.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport