Parimatch News devient le partenaire officiel de la Hero Indian Super League 2021

Parimatch News s’engage à repousser ses limites et utilisera tout son potentiel pour se réaliser en couvrant le football indien, a déclaré la société.

Parimatch News, un média de sports, d’esports et de divertissement qui vise à produire une couverture sportive et des analyses pour tous les fans de sport à travers l’Inde, a annoncé sa collaboration dans l’industrie indienne du football, avec son partenariat avec Hero Indian Super League.

La Hero Indian Super League (Hero ISL) est une ligue indienne de football. Actuellement un concours à 11 équipes, ISL a pu raviver la passion pour le football à travers l’Inde, avec la représentation d’ATK Mohun Bagan, Bengaluru FC, Chennaiyin FC, FC Goa, Hyderabad FC, Jamshedpur FC, Kerala Blasters FC, Mumbai City FC , NorthEast United FC, Odisha FC et SC Bengale oriental. « Pendant de nombreux mois, notre source d’information remplit sa mission de fournir les dernières nouvelles et les plus intéressantes sur le sport dans le monde, et en particulier en Inde. Nous sommes parfaitement conscients des besoins de nos lecteurs et nous nous efforçons de soutenir autant que possible les sports nationaux indiens », a déclaré la société dans un communiqué officiel. Pour le moment, Parimatch News s’engage à repousser ses limites et utilisera tout son potentiel pour se réaliser en couvrant autant que possible le football indien, le deuxième sport le plus populaire du pays, a-t-il ajouté.

Selon l’entreprise, le partenariat officiel entre Parimatch News et Hero ISL est une autre démonstration du caractère innovant de la marque. « Tout le temps chez PM News, nous nous efforçons de nous surpasser en permanence afin de garder une longueur d’avance. Nous sommes convaincus que notre coopération contribuera à attirer beaucoup d’attention sur les sports indiens, pas seulement le football mais aussi notre bien-aimé cricket, kabaddi et autres », a-t-il déclaré.

