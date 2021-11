‘Paris’: Comment Supertramp a fait vibrer la ville lumière

« Pavillon de Paris, 29 novembre 1979 », a commencé la note de couverture de David Margereson à l’intérieur de la pochette ouvrante. « Cette tournée a été difficile – 108 concerts jusqu’à présent. L’équipage a été incroyable, comme toujours. L’humour et le sens du but, ces vieux Supertram standby, ont prévalu malgré les tests sévères. » Le disque contenu dans cette pochette a été enregistré ce jour-là : leur double album live Paris.

Le spectacle de ce soir-là à Paris a eu lieu devant 8 000 fans admiratifs de Supertramp, avec un stock commercial du groupe à un niveau record. Les Petit déjeuner en Amérique album avait été publié en mars de la même année et vendu par millions, générant les succès majeurs « The Logical Song » et « Take The Long Way Home » et a remporté deux Grammy Awards, bien que pas les plus glamour (Meilleur package d’enregistrement, pour cette pochette gatefold, et le meilleur album d’ingénierie, non classique).

C’est ainsi qu’avec cet album donnant la tenue britannique déjà ancienne à un public plus large que jamais dans le monde, Supertramp a pris la route sans fin. Leurs fans français achetaient Breakfast en nombre si phénoménal qu’il est maintenant considéré comme l’album non francophone le plus vendu de l’histoire là-bas. Il n’y avait nulle part plus approprié pour enregistrer un album live.

Paris contenait certaines de ces chansons du disque studio actuel, jouées en direct pour la première fois de cette tournée, y compris les deux grands succès ainsi que la chanson titre. Mais c’était aussi une vitrine pour les chansons très appréciées de leur catalogue, notamment « Dreamer », « Bloody Well Right » et « Crime Of The Century ». L’album est devenu disque d’or aux États-Unis et au Royaume-Uni, et la version live de « Dreamer » est devenue un single n ° 15 aux États-Unis.

La note de pochette de Margereson a observé que ce nouveau triomphe français était loin de la première visite du groupe à Paris. « Seulement huit personnes ont payé pour entrer, se souvient-il, et Pascal notre promoteur vient d’avoir le courage de nous dire qu’il en a acheté six !

