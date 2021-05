Paris conserve son attrait malgré les verrouillages – WWD

PARIS – La levée des restrictions de verrouillage en France mercredi après des mois de fermetures – six mois pour les restaurants et les lieux culturels – a jeté les projecteurs sur Paris et mis en évidence la résilience de la ville, même avec l’absence de touristes internationaux.

Marquant le retour de la culture du café, des images ont circulé du président français Emmanuel Macron et du Premier ministre Jean Castex assis sur une terrasse extérieure, commandant du café, tandis que dans d’autres parties de la ville, des clients faisaient la queue pour rentrer dans les grands magasins, accueillis par des cadres et des ventes enthousiastes. Personnel.

«Nous avons vu de bonnes affaires avec la clientèle locale – nous avons été assez surpris que les clients locaux reviennent si rapidement», a déclaré Benjamin Cymerman, président du Comité Faubourg Saint Honoré, une association de détaillants dans un quartier central de la ville. En temps normal, la région génère l’essentiel des ventes des touristes internationaux, et il faudra un certain temps pour revenir aux niveaux d’activité observés en 2019, a-t-il noté.

On s’attend à ce que les visiteurs de l’étranger reviennent bientôt à mesure que l’Europe progresse dans son intention de rouvrir les frontières aux voyageurs vaccinés. Mais les groupes de luxe envisagent plus longtemps leur retour, continuant à investir dans des fleurons opulents, sans parler des fondations privées, comme la nouvelle institution artistique créée par le milliardaire François Pinault, qui vient d’ouvrir, et la Fondation Cartier, qui doit ouvrir en 2024, en face du musée du Louvre.

Ces investissements contribuent à renforcer l’attractivité de la capitale sur le long terme.

«Nous pensons que Paris restera Paris, l’attractivité de Paris restera forte – Paris est la capitale du luxe, et la rue Saint Honoré, les grandes marques sont là», a noté Cymerman, en cochant la liste des projets dans la région de des marques haut de gamme comme Chanel, Hermès, Lanvin et Cartier.

«Même si c’est un peu calme sans touristes ces jours-ci, le centre, Saint Honoré fait encore rêver les gens et restera attractif sur le long terme», a déclaré Antoine Salmon, associé et responsable de la distribution chez Knight Frank France.

L’exécutif a noté des projections pour un retour complet du tourisme en 2023 et l’année suivante, lorsque la capitale française bénéficiera d’un ascenseur supplémentaire en tant qu’hôte des Jeux Olympiques.

Un autre facteur stimulant la ville est la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, a-t-il ajouté.

«Tout comme il y a des entreprises qui ont dû ouvrir des bureaux à Paris en plus de leur présence à Londres, nous avons des détaillants dans divers secteurs qui ont désormais besoin d’une présence à Paris, cela est motivé par le Brexit et renforcé par l’attente d’un retour à la normale. ,” il a dit.

«Avec le Brexit, Paris devient la capitale européenne», a noté Salmon, qui a vu l’intérêt croissant des galeries d’art internationales, des restaurateurs et des détaillants vendant de la mode ou des bijoux dans des lieux d’ouverture de la ville. Il a souligné que cela ne se ferait pas au détriment de Londres, qui, selon lui, maintiendra ses activités.

Si les dates exactes ne sont pas encore fixées pour l’ouverture de différents espaces autour du complexe de la Samaritaine, le quartier central verra bientôt une forte augmentation de la fréquentation avec un grand magasin, un hôtel Cheval Blanc, Uniqlo et Ikea.

L’avenue des Champs Elysées, attraction touristique incontournable, bénéficie également du soutien d’investissements haut de gamme, notamment sur le haut de gamme près de l’Arc de Triomphe, où Moncler a récemment ouvert son plus grand flagship français et Dior a revendiqué l’ancien siège social de HSBC.

Les zones de la capitale française qui manquent d’hôtels haut de gamme et de magasins de luxe ont cependant souffert de la pandémie. Le quartier Saint Michel, qui a vu la disparition des célèbres librairies Gibert Jeune pendant la pandémie, connaît les taux de vacance les plus élevés.

Les tarifs de location ont globalement baissé dans la ville d’environ 15 à 20 pour cent, estime Salmon, qui a noté que les baisses sont à court terme et créeront des opportunités.

«Il y a eu moins de transactions et les valeurs ont baissé, mais les agences immobilières sont rassurées – il y a un an, nous pensions que notre activité pourrait disparaître mais ce que nous assistons aujourd’hui est une régénération de l’activité commerciale, qui servira d’ascenseur, et le la demande est là, avec un retour progressif à la normale, les transactions reviendront », a déclaré Salmon.