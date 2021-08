05/08/21 à 19:44 CEST

Après une belle prestation lors du Trophée des Champions face aux Lille avec qui ils ont perdu, Capitaine Kimpembe a parlé au micro de PSG TV de ce qui attend le PSG cette saison.

Le défenseur a d’abord évoqué ses sensations physiques : “Je me sens bien. Il est de retour à l’école, il faut donc bien travailler physiquement. Jusqu’à présent, les choses se passent plutôt bien. J’ai de bons sentiments. Paris est mon club préféré. C’est le club où j’ai grandi. C’est là que j’ai tout appris. Là, j’ai fait mes premiers cours & mldr; Alors évidemment pouvoir continuer à travailler ici est puissant, toujours un plaisir“.

“Ça fait mal parce qu’il y avait un trophée en jeu. C’était une finale et nous sommes des concurrents, nous voulons ramener le trophée à la maison. Mais nous resterons positifs. C’est le début de la saison et ça fait aussi partie de la préparation. Nous ferons de notre mieux pour reprendre le championnat et ce déplacement à Troyes“il a continué.

Le Paris Saint-Germain jouera ce samedi le premier match de Ligue 1 face à Troyes et le défenseur est confiant : »On a vu la saison dernière que le début de championnat était difficile. Nous avons perdu beaucoup de points bêtement. Contre Troyes, on sait à quoi s’attendre. Ils ne vont pas nous faire de cadeaux et ils reviennent de Ligue 2, ils étaient champions & mldr; Nous savons qu’ils voudront jouer un bon match contre nous. Il va falloir bien commencer.“

«Pour moi, cela fera une différence. Il est le douzième homme, et compte tenu de leur importance pour nous, la saison dernière n’a pas été facile. On sentait que l’absence des fans pesait lourd quand on était un peu coriaces. On entend les voix des fans, les chansons, les cris et, forcément, ça nous pousse. J’espère qu’ils reviendront bientôt en nombre et que nous pourrons faire une bonne saison tous ensemble“, il a fini.