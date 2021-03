Paris et l’UE concluent un accord sur les conditions de sauvetage d’Air France: rapport

DOSSIER – Sur cette photo d’archive du 30 septembre 2003, un jumbo jet d’Air France roule derrière la queue d’un avion de ligne KLM Royal Dutch à l’aéroport Charles de Gaulle à Roissy, au nord de Paris. Air France-KLM a chuté à une perte de 7,1 milliards d’euros (8,5 milliards de dollars) en 2020 alors que la pandémie mondiale a bloqué des avions et interrompu les projets de voyage dans le monde entier, provoquant une baisse de 67% du nombre de passagers chez le géant de l’aviation franco-néerlandais.

Le gouvernement français et l’exécutif de l’Union européenne sont proches d’un accord sur les conditions d’un plan de sauvetage pour Air France, qui, comme d’autres transporteurs, a été martelée par la pandémie de coronavirus, a rapporté Le Monde.

L’accord attendu verrait Air France renoncer à moins de créneaux de vol d’aéroport à sa base parisienne qu’initialement demandé par la Commission européenne, notamment à l’aéroport d’Orly, a indiqué le journal dans un rapport publié vendredi soir.

Contactée par ., une porte-parole de la Commission a indiqué qu’elle était en contact avec les autorités françaises. «Nous ne pouvons pas préjuger du moment ou du résultat de ces contacts», a-t-elle ajouté.

Air France et le ministère français de l’Économie ont refusé de commenter.

Le groupe Air France-KLM a enregistré une perte nette de 7,1 milliards d’euros (8,38 milliards de dollars) l’an dernier.

Il a reçu 10,4 milliards d’euros de prêts et de garanties de la France et des Pays-Bas et a négocié une recapitalisation soutenue par l’État, les régulateurs de l’UE cherchant des concessions de créneaux aéroportuaires à Paris-Orly et Amsterdam-Schiphol.

Dans le cadre d’un plan soumis à Bruxelles, la France échangerait un prêt d’actionnaire de 4 milliards d’euros accordé à Air France-KLM l’année dernière contre une dette hybride ou à perpétuité, ont indiqué des sources.

Air France et ses syndicats avaient reculé devant les demandes de l’UE de concessions de créneaux horaires à Orly.

Les concessions de créneaux pour KLM n’ont pas encore été approuvées par la Commission et le gouvernement néerlandais, ont déclaré Le Monde et le quotidien français Les Echos.