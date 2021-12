Paris FC – Lyon suspendu de la Coupe de France en raison d’une invasion de terrain

18/12/2021 à 00:02 CET

.

le Paris FC-Lyon, correspondant au premier tour de la Coupe de France, a été suspendu ce vendredi après l’invasion du terrain par des supporters en visite alors que l’arbitre du match, Jérémy Stinat, s’apprêtait à siffler le début de la seconde mi-temps, avec 1-1 au tableau d’affichage.

Lors de la cérémonie d’ouverture, les supporters les plus violents de l’Olympique Lyonnais ont lancé des fusées éclairantes sur les supporters du Paris FC et sur les agents de sécurité. Cependant, malgré la tension générée par ces actions, la première mi-temps pourrait se jouer au stade Charlety à Paris, dans laquelle ils ont marqué. gaétan laura pour la boîte locale et Moussa Dembélé pour le visiteur.

A la mi-temps, les ultras lyonnais ont tiré des fusées éclairantes sur les supporters du Paris FC et ont même fait exploser deux grenades lacrymogènes. Ensuite, la police a tenté de calmer les esprits dans la zone où les incidents ont eu lieu et n’a pas pu empêcher l’invasion du terrain susmentionnée qui a provoqué la suspension de la réunion.

Le football français, depuis la fin du confinement provoqué par le coronavirus, a connu différents épisodes violents provoqués par ses fans. Les exemples sont nombreux : cette saison, Valentin Rongier, Olympique de Marseille, a reçu une bouteille au stade de Montpellier ; plus tard, son partenaire Dimitry paye, a reçu une autre bouteille dans le champ de Nice qui a provoqué la suspension du crash.

Le fléau de la violence a également atteint la Ligue 2, une compétition dans laquelle lors du choc entre Le Havre et Toulouse, un supporter local s’est mêlé à l’un de leurs joueurs. Jusqu’à fin novembre, jusqu’à dix matchs ont été suspendus en raison d’une altercation menée par des supporters.