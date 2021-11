Paris gratuits sur les courses de chevaux et offres d’inscription pour la réunion de novembre de Cheltenham avec la Paddy Power Gold Cup

Cheltenham organise une réunion de trois jours ce week-end avec d’énormes courses pour donner aux parieurs de nombreuses occasions de voir leurs chevaux préférés courir avant la grande saison.

Parmi les courses, il y aura les caractéristiques de chaque jour, le Mucking Brilliant Paddy Power Handicap Chase, le Paddy Power Gold Cup et le Greatwood Hurdle.

.

Tiger Roll a remporté la course Glenfarclas Handicap l’année dernière pour un grand précurseur du Grand National

Il y aura 19 courses entre vendredi et dimanche pour les incroyables réunions de chasse nationale de novembre.

Parmi les courses, citons le Glenfarclas Handicap Steeplechase, qui compte des vainqueurs précédents qui ont affronté le Grand National, notamment Potters Corner et le double vainqueur Tiger Roll.

Les caractéristiques du week-end ressemblent cependant à ceci:

The Mucking Brilliant Paddy Power Handicap Chase

vendredi 13h45

Magic Saint Hatcher Umbrigado Moon Over Germany Financier Volé Argent Editeur Du Gite Bun Doran Billet Retour Fanzio Kap Auteuil Bathiva

Le vainqueur de l’année dernière, Magic Saint, fait partie de la liste de courses avant la réunion de vendredi.

Magic Saint est également parmi les premiers à prendre cela alors que les jockeys n’ont pas encore été décidés sur la course.

Stolen Silver cherchera à justifier le favoritisme à l’approche de la course après avoir remporté la course aux débutants avec handicap à Market Rasen le mois dernier.

La course s’annonce palpitante d’un peu moins de 2 m, car beaucoup ont la capacité de la prendre d’assaut avec un sol actuellement bon à mou et bon par endroits.

Paddy Power Gold Cup

samedi 14h15

Protektorat – 9/2 Lalor 5/1 Al Dancer 8/1 Simply The Betts 9/1 Caribean Boy 12/1 Midnight Shadow 12/1 Dostal Phil 14/1 Galahad Quest 14/1 Assembler 16/1 Coole Cody 16/1 Farinet 16/1 Manofthemountain 16/1 Spiritofthegames 16/1 Zanza 16/1 Belargus 20/1 Paint The Dream 20/1 Up The Straight 20/1 Financier 25/1 Aso 33/1 Deyrann De Carjac 33/1 Funky Dady 33/1 Nietzsche 33/1 Milanford 40/1 Francky Du Berlais 50/1

Dan Skelton remportera quatre de ses stars ce week-end, dont My Drogo, Third Time Lucki, Nube Negra et le favori de cette course phare, Protektorat.

Protektorat et Lalor, les neuf ans entraînés par Paul Nicholls, semblent être ceux à battre dans cette course de samedi.

L’enfant de 6 ans entraîné par Skelton a une forme avec laquelle il faut compter, avec une victoire de 2m4f à Aintree lors du concours de première année en avril.

Lalor devra cependant retrouver la forme après deux Pulled-Ups successifs sur la forme, mais nous savons que ce cheval aime la piste de Cheltenham et pourrait revenir ce week-end pour des connexions.

Parmi les autres chances notables, citons Midnight Shadow et Simply The Betts qui a Bryony Frost à bord.

Haie de handicap Greatwood

Cette course spéciale du dernier jour du meeting est également grande ouverte et sera intéressante pour voir comment le peloton se dessine à l’approche du week-end.

Parmi les premières entrées, citons West Cork, Tritonic, Adagio, No Ordinary Joe et quelques chances extérieures avec Ballyandy, Advanced Virgo et Esprit du Large.

Offres d’inscription pour les nouveaux clients

Paddy Power : 20 £ de pari sans risque – RÉCLAMEZ ICI

Nouveaux clients uniquement. Placez votre PREMIER pari sur n’importe quel marché de paris sportifs et s’il perd, nous vous rembourserons votre mise en CASH. Le remboursement maximum pour cette offre est de 20 £. Seuls les dépôts effectués à l’aide de cartes ou d’Apple Pay seront admissibles à cette promotion. Les CGU s’appliquent. Paddy’s Rewards Club : obtenez un pari gratuit de 10 £ lorsque vous placez 5x paris de 10 £+. Les CGU s’appliquent. 18+ Begambleaware.org

William Hill : pariez 10, obtenez 40 – RÉCLAMEZ ICI

Nouveaux clients utilisant le code promotionnel C40 uniquement. 1x par client. Pari minimum de 10 £/10 €. Cote min 1/2 (1,5). Paris gratuits payés comme 2x 15 £/15 € (expirent après 30 jours). Bonus maximum de 10 £. Exigence de mise de 35x. Montant maximum remboursable de 25 £. Le bonus de casino expire 72 heures après son émission. Les règles d’éligibilité, les règles des paris gratuits, le jeu, l’emplacement, la méthode de paiement, les restrictions de devises, les contributions aux mises et les termes et conditions s’appliquent. 18+ Begambleaware.org

Betfair: Pariez 5 Obtenez 20 en Accas gratuit – RÉCLAMEZ ICI

Mise minimale de 5 £, cotes minimales de 2,0. Seuls les dépôts effectués à l’aide de cartes ou d’ApplePay seront admissibles. Les paris gratuits sont attribués après le règlement du pari qualificatif, valables 30 jours et doivent être utilisés sur des multiples avec 3+ jambes. Maximum 20 £ de paris gratuits. Les CGU s’appliquent. 18+ BeGambleAware.Org

Ladbrokes: pariez 5 £ Obtenez 20 £ – RÉCLAMEZ ICI

18+ nouveaux clients UK+IRE. Paypal et certains types de dépôt et types de paris exclus. Pari minimum de 5 £ dans les 14 jours suivant l’enregistrement du compte à une cote minimale de 1/2 = 4 x 5 £ de paris gratuits. Paris gratuits valables 7 jours sur les sports, mise non remboursée, des restrictions s’appliquent. Les CGU s’appliquent sur Begambleaware.org

Corail : misez 5 £, obtenez 20 £ – RÉCLAMEZ ICI

Joueurs UK+IRE éligibles. Paypal et certains types de dépôt et de paris excl. Premier pari minimum de 5 £ dans les 14 jours suivant l’enregistrement du compte avec une cote minimale de 1/2 = 4x 5 £ de paris gratuits. Paris gratuits valables 7 jours, mise non remboursée. Aucun retrait, restrictions et conditions générales ne s’appliquent. 18+ CGU s’appliquent. Begambleaware.org

888Sport: Pariez 10 obtenez 30 + 10 casino – RÉCLAMEZ ICI

Nouveaux clients uniquement. Dépôt minimum 10 £ • Un pari qualifiant est une mise en « argent réel » d’au moins 10 £ • Cotes min 1/2 (1,5) • Les paris gratuits sont crédités lors du règlement du pari qualificatif et expirent après 7 jours • Le bonus de casino doit être réclamé dans les 7 jours • Pour retirer les bonus/gains associés, misez le montant du bonus x40 dans les 14 jours • Le bonus de casino expire après 60 jours • Les restrictions de retrait et les conditions générales complètes s’appliquent 18+ begambleaware.org

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeu réglementés au Royaume-Uni.