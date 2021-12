Paris gratuits sur les courses de chevaux et offres d’inscription pour Tingle Creek Chase à Sandown samedi alors que Chacun Pour Soi est soutenu comme favori pour la course principale

L’hippodrome de Sandown accueille le Betfair Tingle Creek Festival ce week-end avec des poursuites de grande classe et de qualité.

La course principale du samedi est la très attendue Tingle Creek Chase qui oppose Chacun Pour Soi, Nube Negra et Greaneteen les principaux prétendants.

Chacun Pour Soi a bien envie de prendre le Sandown Tingle Creek Chase

Il y aura 13 courses entre vendredi et samedi pour l’incroyable rendez-vous de décembre.

Parmi les courses, citons le Ballymore Winter Novices’ Hurdle qui voit le Brave Kingdom de Paul Nicholls le favori pour le 2m4f haies Grade 2.

Mais l’attention sera résolument tournée vers la course de fond du samedi qui donnera le coup d’envoi aux grands rendez-vous de décembre.

Bryony Frost montera Greaneteen pour le cheval de Paul Nicholls qui franchit le pas en voyage pour la première fois depuis octobre 2019.

Pendant ce temps, le combo Skelton tentera de ramener Nube Negra à la maison en premier.

Chacun Pour Soi sera le favori de la course, à l’exception de quelques mouvements tardifs pour le cheval de Dan Skelton, car le tir de Willie Mullins semble s’ajouter aux récents succès de Grade 1 à Punchestown la dernière fois et à Leopardstown.

M. Willie Mullins montera le jeune de 9 ans après avoir été décevant au festival de Cheltenham alors qu’il était le favori derrière Put The Kettle On et Nube Negra.

Ce dernier s’est imposé le mois dernier à Cheltenham en bon terrain sur 2m bien devant Politilogue de six longueurs.

