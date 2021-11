Paris | Hamilton « Poleman »

21/11/2021 à 08:00 CET

Lewis Hamilton a ajouté sa quatrième pole position de la saison au GP du Qatar, qui débutera ce dimanche à 15h00 et qui ouvre ce week-end sur le calendrier. Les Anglais ont une occasion en or de combler l’écart avec Max verstappen, qui sortira à ses côtés dans la première ligne de la grille et qui mène le championnat avec 14 points d’avance à trois courses de la fin.

Avec ce « pôle », Hamilton il est le pilote de toute l’histoire de la Formule 1 avec le plus de pole positions (31 sur 35) sur différents circuits; il ne manque que New Delhi, Zandvoort, Istanbul et Magny-Cours.

Le champion, en quête de son huitième titre, a dominé les qualifications avec autorité, en réalisant le meilleur temps des trois manches et en ajoutant la 102e pole de sa carrière sportive. Hamilton n’a pas été le plus rapide en qualifications depuis le GP de Hongrie et ce résultat ajoute encore plus d’excitation à un Grand Prix qui pourrait être crucial pour l’issue du Championnat du Monde le plus serré de la dernière décennie.

Le meilleur temps d’Alonso

Fernando Alonso, quant à lui, a été classé cinquième, étant le meilleur résultat sur la grille depuis son retour en F1 cette année avec Alpine. L’Asturien n’était pas cinquième d’un tour de qualification depuis le Japon 2014, lorsqu’il roulait avec Ferrari.

Il mérite également une mention distincte Carlos Sainz, qui prendra le départ de la course septième avec les mêmes pneus -Mediums- que les trois premiers, ce qui peut allonger le premier arrêt au stand. Le madrilène, qui a marqué douze grands prix consécutifs, termine sa première saison avec Ferrari de manière exceptionnelle et a dépassé Leclerc à Losail, qui a été coupé au deuxième tour.