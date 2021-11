Paris Hilton a épousé Carter Reum !!! La femme d’affaires et héritière Hilton a finalement échangé ses vœux de mariage avec son fiancé lors d’un somptueux mariage, organisé ce jeudi 11 novembre.

Le couple a célébré son mariage dans la propriété du défunt grand-père de Paris Hilton à Bel-Air, et ce fut une grande fête pleine de luxe et de détails, qui, BIEN SUR, ont été documentés et seront diffusés dans leur émission de téléréalité, Paris In Love.

Parmi les invités exclusifs au mariage de Paris Hilton figuraient Paula Abdul, Kyle Richards, Bebe Rexha, Emma Roberts, Evan Ross (sans Ashlee Simpson), entre autres. (Awww… Pas Kim K ? LOL ! Ni Nicole Richie…)

Selon TMZ, la cérémonie marquait le début d’un week-end de festivités, avec notamment une fête de carnaval à la jetée de Santa Monica ce vendredi, suivie d’un événement en noir et blanc le samedi, FÊTE tout le week-end !

Paris Hilton et Carter Reum se sont fiancés en février, et eh bien, ils sont maintenant mari et femme.

La mondaine a partagé une photo sur son Instagram d’elle vêtue d’un voile de mariage et a écrit : « Mon éternité commence maintenant. » #reciencasada #porsiemprehiltonreum

Alors, Paris Hilton a épousé Carter Reum !!! Toutes nos félicitations !!