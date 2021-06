Paris Hilton annonce clairement son intention d’être maman le plus tôt possible

A tel point que la riche héritière de l’empire hôtelier Hilton a désormais reconnu que, dans un premier temps, l’idée d’enregistrer un documentaire sur sa vie il y a deux ans était fondamentalement motivée par la rentabilité directe et indirecte qu’elle pouvait en tirer. produit audiovisuel. . Cependant, maintenant qu’elle vit un moment imbattable sur le plan personnel et sentimental, préparée comme elle l’est à épouser son fiancé Carter Reum le plus tôt possible, Paris a révélé que son nouvel objectif pour cet enregistrement est de montrer précisément qu’il ne pouvait pas être plus heureux dans sa nouvelle vie.

“C’était l’un de mes principaux objectifs, gagner de l’argent, car je n’étais pas heureux dans ma vie personnelle. Et compte tenu de tout ce que j’avais vécu, je sentais que l’argent était synonyme de liberté, d’indépendance, de sentiment que personne ne contrôle ou ne réprime vous », a expliqué Paris Hilton en référence à ces années d’abus généralisés qu’elle a subis, de la part des enseignants et autres employés, dans cet internat où ses parents l’ont emmenée au milieu de sa préadolescence.