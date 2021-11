Paris Hilton brille dans une robe ornée d’étoiles lors de la troisième célébration de mariage

Trois fêtes de mariage ? Maintenant c’est chaud.

Le samedi 13 novembre, Paris Hilton et mari Carter Reum sont retournés au lieu où ils ont échangé leurs vœux, le Bel-Air, en Californie. succession du défunt grand-père de la mariée, Barron Hilton, pour organiser une deuxième réception pour célébrer leur nouveau mariage. La mondaine et star de télé-réalité de 40 ans avait épousé son mari, un entrepreneur, sur la propriété deux jours auparavant. Un jour plus tard, le couple a organisé une fête au néon sur le thème du carnaval à la jetée de Santa Monica.

Lors de leur deuxième réception, qui marquait techniquement leur troisième mariage en tant que couple marié, Paris portait une robe plongeante semi-transparente à manches longues ornée d’étoiles argentées scintillantes, marquant le dernier d’une série de nombreux looks de mariée qu’elle a présentés cette semaine. Carter, 40 ans, portait un costume trois pièces noir.

Lors de la fête, la mariée, qui a connu un succès en 2006 avec son single « Stars Are Blind », et le marié ont été rejoints par des membres de leur famille ainsi que des stars telles que Jaden Smith, Kate Beckinsale, Gris macy et Sofia Riche.