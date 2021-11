Paris Hilton célèbre son mariage pour la deuxième nuit à la jetée de Santa Monica

Paris Hilton et Carter Reum gardent le train du mariage qui traîne … ils ont eu une présentation de rappel de leur réception de mariage, cette fois à la célèbre jetée de Santa Monica.

Paris et plusieurs centaines d’invités ont rempli le Pier vendredi soir. Les festivités ont commencé vers 20 heures et de nombreux amis célèbres étaient présents, dont Demi Lovato, Lele Pons, Lance Basse et Diplo s’est occupé du DJing. Bien sûr, sa famille était à l’avant-plan — Kathy et Nicky surtout fait le tour.

Paris s’amusait bien, prenait des photos avec beaucoup de monde et, bien sûr, s’agressait jusqu’au bout !

Cette fête était strictement amusante … avec des montagnes russes, une grande roue et des autos tamponneuses prêtes, et tout le monde en a profité.

Il y avait aussi les jeux standard de la jetée de Santa Monica, y compris Wack-o-mole, le saut de ballons, un mini match de basket-ball, des lancers d’anneaux, et ainsi de suite. Les fêtards assez bons ont gagné des peluches.

Il y avait les obligatoires artistes de rue sur échasses avec des parapluies allumés virevoltant.

Paris, toujours l’entrepreneur, a distribué des boîtes de son parfum – Rush et Electrify.

Et, c’est le meilleur… plâtré au-dessus de l’évier – #Forever Hilton Reum, That’s Hot, Sliving. »

Comme nous l’avons signalé, Paris attaché le noeud Jeudi avec Carter lors d’une cérémonie opulente dans l’ancien domaine de son grand-père. Beaucoup de gens célèbres ont montré, y compris Kim Kardashian, Nicole Richie, Demi Lovato, Paula Abdel, Kyle Richards, Bébé Rexha, Emma Roberts et Evan Ross.

Je dois dire… l’un des mariages de célébrités les plus spectaculaires, et ce n’est pas fini. Il y a une soirée super formelle en cravate noire dans la propriété de grand-père samedi soir. Nous aurons des photos dimanche, alors restez connectés.

Et, au cas où vous ne l’auriez pas vu… jetez un œil à la tente dans le jardin. C’est incroyablement énorme.

Au cas où vous vous demanderiez si ce mariage sera commercialisé, n’ayez crainte… Paris fait un documentaire sur l’ensemble.