Paris Hilton célèbre une fabuleuse douche nuptiale avec le casting de RHOBH

Paris, qui a récemment célébré une soirée entre célibataires et célibataires avec Carter à Las Vegas, s’est jetée sur son fiancé tôt samedi.

« J’ai hâte de t’épouser, ma meilleure amie », a-t-elle partagé sur Instagram.

Après s’être fréquentés pendant plus d’un an, le couple a annoncé ses fiançailles en février et a depuis montré sa romance unique. Le mois dernier, la star de The Simple Life a exprimé son amour pour Carter en écrivant sur Instagram : « Plus que quelques mois avant notre mariage. »

« Cela a été le chapitre le plus excitant de ma vie, construire nos vies ensemble et créer notre avenir », a-t-elle poursuivi. « Je suis tellement reconnaissant que nous soyons de vrais partenaires et meilleurs amis. Merci pour toutes les façons dont vous m’élevez et m’inspirez à être un meilleur moi. Je vous aime tellement! »

Elle a fait écho à des sentiments similaires à E! News quelques mois auparavant, délirant: « Je suis très excité de partager ce prochain chapitre de ma vie. Je suis tellement amoureux. J’ai trouvé mon âme soeur, je suis juste prêt pour cette prochaine phase. »