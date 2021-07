Paris Hilton, Christina Aguilera, Mariah et Miley s’associent pour libérer Britney

La chanteuse ‘Lucky’ cherche à mettre fin à l’arrangement qui régit sa vie et l’ensemble de sa succession depuis 2008. De plus en plus de détails sont sortis sur ce que Spears a subi et des célébrités sympathisent avec elle. Tout indique qu’ils sont passés de messages publics à créer un fonds pour vous aider dans cette bataille juridique.

On ne sait pas encore comment ce fonds fonctionnera en faveur de Britney. Mais apparemment les artistes sont unis dans cette cause. Lors du dernier concert que Miley Cyrus a donné à La Vegas, il en a profité pour envoyer un message et dans sa chanson “Party In The USA”, il a changé les paroles pour donner un message “Free Britney”..