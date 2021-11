Paris Hilton comme une princesse, ravit tout le monde à son mariage

Paris Hilton porte une magnifique et luxueuse robe de mariée pour son mariage | Instagram

Tout semble indiquer que mariage de Paris Hilton durera trois jours et portera 10 robes différentes, cependant, celle de la cérémonie religieuse était celle d’une princesse réussissant à être sans aucun doute et pour des raisons évidentes le centre d’attention.

Enfin la mondaine Paris Hilton est arrivée à l’autel après avoir traversé six fiançailles ratées et comme prévu, elle n’a épargné aucune dépense, car apparemment la fête va durer trois jours et en plus d’être extrêmement luxueux, il utilisera 10 robes dans l’ensemble pour impressionner son mari, Carter Reum.

C’est vrai, à 40 ans, il a réalisé son rêve d’atteindre l’autel et malgré le fait que tout était totalement confidentiel, on sait que les invités ne pouvaient pas parler de la fête, puisque le couple voulait que tout soit parfait.

Auparavant, nous vous avions annoncé que le mariage parisien avait connu des changements de dernière minute, puisque l’influenceuse avait décidé que la cérémonie religieuse aurait lieu dans la ferme familiale qui appartenait à son grand-père.

Elle y portait une robe exclusive Oscar de la Renta où l’on voyait des pétales de marguerites, accompagnées de boucles d’oreilles en diamant et d’une énorme bague.

Mon éternité commence aujourd’hui… », a-t-il écrit dans la description de la photographie.

La première photo d’elle habillée en mariée a été prise par le célèbre photographe Jose Villa, qui a pris les photos du mariage de la célèbre héritière et avait l’air totalement amoureux, comme une princesse.

Bien que la robe n’ait pas encore été pleinement admirée, on sait que c’est la première des 10 qu’elle portera dans les 3 jours de la célébration du mariage et les détails de sa lune de miel sont inconnus pour le moment.

La cérémonie a lieu après que Paris et Carter ont terminé 1 an de relation totalement publique pour les fans du couple bien-aimé.

A noter que sa célébration tant attendue au cours de laquelle elle et son fiancé vont se dire ‘oui’ a une intention derrière elle : le lancement de son émission de téléréalité Paris in Love, qui sera diffusée sur la chaîne américaine Peacock.

En effet, ces dernières semaines, l’actrice a diffusé sur sa chaîne YouTube et ses réseaux sociaux quelques teasers et scènes de sa relation avec Carter et les moments de préparation de son mariage, comme son essayage de robe, son enterrement de vie de jeune fille, les préparatifs avec sa famille, les annonces de fiançailles. avec son fiancé, entre autres.

D’un autre côté, l’histoire de Paris et Carter remonte à plus d’une décennie, car ils se sont tous deux rencontrés il y a 15 ans, mais lors du dîner de Thanksgiving en 2019, ils se sont à nouveau rencontrés et ont commencé une relation.