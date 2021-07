Paris Hilton de retour à la télévision dans la série non scénarisée Netflix ⋆ 10z viral

Paris Hilton fait son retour à la télévision dans la série non scénarisée Cuisiner avec Paris, lancé sur Netflix le mercredi 4 août. La série servira apparemment de continuation de l’émission YouTube de Hilton du même nom.

Le synopsis officiel de la nouvelle série en streaming se lit comme suit : « Paris Hilton peut cuisiner… en quelque sorte. Et elle bouleverse l’émission de cuisine traditionnelle. Elle n’est pas un chef qualifié et elle n’essaie pas de l’être. Avec l’aide de ses amis célèbres, elle découvre de nouveaux ingrédients, de nouvelles recettes et des appareils de cuisine exotiques. Inspirée par sa vidéo virale sur YouTube, Paris nous emmènera de l’épicerie à la table à tartiner finie – et elle pourrait en fait apprendre à se débrouiller dans la cuisine.

La saison se compose de six épisodes qui seront diffusés en même temps lors de sa première en août (via TV Insider).

Cuisiner avec Paris est produit par Hilton, Eli Holzman, Aaron Saidman et Rebecca Hertz. La série est une production de la Société de la propriété intellectuelle (IPC).