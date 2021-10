Paris Hilton dévoile son avatar pour le Decentraland Metaverse Festival

Paris Hilton a dévoilé Genies, son avatar personnalisé pour le Decentraland Metaverse Festival (MANA / USD), une célébration de quatre jours de la musique, de la culture et de la créativité. Genies by Dapper Labs fera ses débuts à Decentraland de jeudi à dimanche, rapporte CoinFi.

Genies bouge et parle sur le ton de Paris, et il lui ressemble aussi. Elle se produira en tant que DJ au festival tout en exhibant ses robes et accessoires à la mode, qui seront disponibles lorsque les membres de la communauté NFT pourront acheter et vendre.

Paris Hilton a promis d’amener un invité spécial :

J’aimerais pouvoir vous parler de mon invité spécial et des surprises que nous vous réservons, mais je peux vous promettre que ce sera chaud.

Vraisemblablement, ce sera Ashton Kutcher, qui négocie Ethereum (ETH / USD) depuis 2017. Le festival se déroulera en quatre étapes, reliées par une longue route. Il y a aussi plusieurs étages. Il y a une vision différente des performances de chacun. Il y a aussi un parc d’attractions et bien d’autres choses pour que personne ne s’ennuie.

Sam Hamilton, responsable de la communauté et des événements pour la Fondation Decentraland, a déclaré :

Nous sommes ravis de voir ce que la talentueuse équipe de Genies apporte à Decentraland et au Metaverse Festival. La participation de Paris Hilton est une véritable première et un ajout fantastique à une liste déjà incroyable d’artistes musicaux. Et ce n’est que le début d’une série de nouvelles avancées et activations pour les utilisateurs de l’équipe Genies, de sorte que la communauté rencontrera des friandises importantes.

Paramètres techniques optimisés pour 10 000 téléspectateurs

Toutes les performances sont en direct et exclusives à l’écosystème. Comme Decentraland est décentralisé, un GPU offrira la meilleure qualité. Les organisateurs pourraient ajouter plus de nœuds pour l’événement afin d’améliorer l’interface utilisateur. L’événement a été organisé pour 10 000 visiteurs.

Les fans de Metaverse n’ont que deux jours pour attendre qu’il commence. Après deux années difficiles (2018 et 2019), l’équipe Decentraland commence à dépasser les attentes avec cet événement blockchain fascinant, qui attire des fans du monde entier.

