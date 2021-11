Paris Hilton dit que Kim Kardashian reçoit une invitation au mariage, maman sur Plus One

Lire du contenu vidéo

Paris Hilton dit Kim Kardashian est totalement invitée à son prochain mariage… mais elle garde le mystère si Pierre Davidson peut rouler avec comme plus un.

Nous avons eu Paris quittant Alice + Olivia à Beverly Hills vendredi et notre photographe a demandé si Kim avait reçu une invitation au mariage.

Comme vous pouvez le voir, Paris acquiesce… mais lorsque nous insistons sur le fait que Kim puisse amener Pete en plus, Paris ne donne aucune indication de toute façon.

Souvenez-vous, Paris et Kim remontent à loin, alors vous devez imaginer que Kim a été l’une des premières à recevoir une invitation… et le mariage approche à grands pas – c’est jeudi prochain.

Comme vous le savez, Kim a beaucoup traîné récemment avec Pete, et après quelques dates de dîner à New York et un tour de montagnes russes main dans la main dans SoCal, ils ressemblent de plus en plus à un objet.

Paris est peut-être en train de réfléchir à l’idée d’inviter Pete … comme elle le fait avec beaucoup d’autres grandes décisions de mariage.

Elle a changé de lieu pour la énième fois récemment… le mariage au fiancé Carter Reum descend maintenant dans le domaine de Bel-Air de son défunt grand-père Barron et elle n’a pas encore choisi de robe de mariée … signalé pour la première fois par Sixième page.

Il sera intéressant de voir qui, le cas échéant, Kim amène au mariage de Paris.

Restez à l’écoute …