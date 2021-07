Paris Hilton dit qu’elle n’est pas enceinte

Mettre à jour:

Désolé pour ceux qui attendaient avec impatience Hilton Baby Content™ ️, mais Paris Hilton vient de confirmer qu’elle n’est pas enceinte ! Sur son podcast This Is Paris, Paris a plaisanté sur le fait d’être enceinte de triplés (lol) avant de dire qu’il n’y a pas de vérité sur la nouvelle du bébé.

« Je ne suis pas enceinte, pas encore. J’attends après le mariage », a déclaré Paris. “Ma robe est en cours de confection en ce moment donc je veux m’assurer qu’elle est magnifique et qu’elle va parfaitement, alors j’attends définitivement cette partie.”

Paris a déclaré qu’elle n’avait aucune idée d’où venaient les rumeurs de bébé et pense qu’elle aurait peut-être dû reconsidérer le port d’un soutien-gorge push-up de sa nouvelle ligne de lingerie en allant dîner avec son fiancé Carter Reum. « Les gens inventent toujours des rumeurs, j’y suis très habitué à ce stade, étant dans l’industrie depuis aussi longtemps que je l’ai… Vous ne pouvez pas toujours croire ce que vous lisez. J’ai appris cela, définitivement, au cours des années où je suis dans ce métier. “

Histoire originale :

Dans la foulée d’un article de Page Six selon lequel notre héritière d’hôtel préférée, Paris Hilton, est enceinte, la sœur de la star, Nicky Hilton, dit que ce n’est pas vrai.

Nicky est sur le tournage d’une séance photo pour le magazine Avenue aujourd’hui, et lorsque le rédacteur en chef de la publication, Ben Widdicombe, l’a félicitée pour la bonne nouvelle de sa sœur, Nicky semblait, eh bien, confuse.

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Selon Ben, Nicky a dit : “Ce n’est pas vrai.” Après avoir lu le rapport de Page Six, elle a ajouté: “Ils ont une mauvaise histoire.”

Paris n’a fait aucun commentaire sur tout cela elle-même, mais elle a déjà parlé d’avoir des enfants avec son fiancé Carter Reum. Paris et Carter sont fiancés depuis février 2021, et lors de l’apparition de Paris sur The Trend Reporter avec Mara, elle a parlé de commencer la FIV.

“Nous avons fait la FIV, donc je peux choisir des jumeaux si je veux”, a déclaré Paris, expliquant que son amie Kim Kardashian lui avait conseillé de se pencher sur le processus. “Je suis heureux qu’elle m’ait dit ce conseil et m’ait présenté son médecin.”

S’ouvrant davantage sur son expérience avec la FIV, Paris a déclaré: «C’était difficile, mais je savais que cela en valait la peine. Je l’ai fait quelques fois… Je le faisais juste ensemble et j’avais un partenaire qui me soutenait tellement et qui me faisait toujours me sentir comme une princesse tout le temps… que ce n’était pas si mal.”

PG / Bauer-Griffin.

Maintenant que Paris a trouvé le bonheur avec Carter, elle est prête à se lancer dans le prochain chapitre de sa vie. “Je suis vraiment excité de passer à la prochaine étape de ma vie et enfin d’avoir une vraie vie”, a déclaré Paris sur le podcast. «Je crois vraiment qu’avoir une famille et avoir des enfants est le sens de la vie. Et je n’ai pas encore vécu cela, parce que je n’avais pas l’impression que quelqu’un méritait cet amour de ma part, et maintenant j’ai enfin trouvé la personne qui le fait. »

Starr Bowenbank Assistant rédacteur en chef Starr Bowenbank est l’assistant rédacteur en chef qui écrit sur tout ce qui concerne l’actualité, la culture pop et le divertissement. Vous pouvez la suivre ici.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io