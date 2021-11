Paris Hilton épouse Carter Reum après 2 ans ensemble

J’adore ça!

Paris Hilton petit ami marié Carter Reum le jeudi 11 novembre à Los Angeles, a confirmé une source à E! Nouvelles.

« Paris a choisi sa robe tard hier soir », a déclaré une deuxième source. « Il y a beaucoup d’amour et de soutien autour de Carter et de Paris. »

Dans l’épisode du 11 novembre du podcast This is Paris, Reum a partagé: « Ce sera certainement votre mariage de conte de fées », ajoutant: « Ce premier baiser et ce premier câlin et comme nous le disons toujours, les boulons électriques qui vont pour tirer entre nous — je vais penser à tous ces souvenirs. »

Hilton a révélé qu’elle était la plus « nerveuse » pour la première danse. « Je n’ai pas eu une seconde libre », a-t-elle expliqué avant le grand jour. « J’ai suivi des cours de danse deux fois, c’est juste difficile. »

La mariée avait précédemment laissé entendre que le mariage du couple serait un événement inoubliable lors d’un épisode du mois d’août de The Tonight Show.

« Ça va être, genre, une affaire de trois jours », a-t-elle déclaré à l’hôte Jimmy Fallon à l’époque. « Il se passe beaucoup de choses… Beaucoup de robes, probablement 10. J’adore les changements de tenues. »