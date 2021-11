Paris Hilton épouse Carter Reum lors d’une cérémonie somptueuse

Paris Hilton est mariée ! Jeudi, la mondaine s’est mariée avec son fiancé Carter Reum dans un domaine privé de Los Angeles, rapporte PEOPLE, donnant un aperçu de sa superbe robe de mariée fleurie à manches longues sur Instagram. « Mon éternité commence aujourd’hui… 11/11 », a légendé Hilton une photo de son look de mariée, ajoutant les hashtags #JustMarried et #ForeverHiltonReum.

Hilton, 40 ans, et son mari capital-risqueur, également âgé de 40 ans, ont échangé leurs vœux lors d’une cérémonie époustouflante sous le regard de la famille et des amis, dont Kim Kardashian, Kyle Richards et Paula Abdul. Cependant, la fête n’est pas encore terminée, car le couple a prévu deux autres fêtes pour célébrer leur union. Toutes les festivités sont filmées pour les docuseries en 13 parties de Hilton, Paris in Love, diffusée les jeudis sur Peacock.

Quand il s’agissait de montrer son amour pour le monde à voir, Hilton a déclaré à Jimmy Fallon : « Je voulais que les fans voient que j’ai trouvé mon prince charmant et mon joyeux mariage de conte de fées. » Elle a également parlé en août de l’émission The Tonight Show à propos de « l’affaire de trois jours » qu’elle et son fiancé avaient planifiée, ce qui a nécessité un certain nombre de changements de garde-robe de sa part, malgré l’insistance de Hilton sur le fait qu’elle n’est « pas du tout une mariée ».

« Beaucoup de robes, probablement 10. J’adore les changements de tenues », a-t-elle poursuivi, plaisantant en disant que son fiancé ne partagerait probablement pas ses vêtements en rotation car « il n’exige pas autant d’entretien que moi ». Hilton et Reum ont commencé à se fréquenter en novembre 2019 après avoir été reconnectés par l’intermédiaire d’amis, et il ne leur a pas fallu longtemps pour réaliser que leur amour était éternel.

Reum a posé la question en février avec une proposition romantique au bord de la plage, offrant à Hilton une bague massive taille émeraude conçue par le joaillier Jean Dousset, qui est l’arrière-arrière-petit-fils du célèbre joaillier français Louis Cartier. Hilton a parlé à Vogue de ses fiançailles après avoir annoncé quelques jours plus tard : « Je suis enthousiasmée par ce prochain chapitre et par le fait d’avoir un partenaire aussi solidaire. Notre relation est d’égal à égal. »

Hilton a déjà emprunté la voie des fiançailles avec l’ex-fiancé Chris Zylka, avec qui elle s’est séparée en 2018 après avoir annulé leur mariage. L’héritière a déclaré à Vogue après ses fiançailles avec Reum que cela valait « la peine d’attendre » pour trouver son véritable amour. « Nous nous rendons les uns les autres meilleurs », a-t-elle déclaré. « Il valait vraiment la peine d’attendre! »