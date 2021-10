Paris Hilton essaie des robes de mariée dans la bande-annonce de Paris In Love. Oui, l’héritière et la femme d’affaires se sont fiancées en février, et Paris amoureux Il montrera tout votre voyage en planifiant votre mariage et autres.

Mardi, Peacock a publié la première bande-annonce officielle de la docuserie Paris In Love, qui suit l’héritière de 40 ans dans son voyage dans l’allée avec son fiancé Carter Reum.

« Hey b! Tches, regarde qui se marie » – dit Paris aux caméras au début de la bande-annonce, qui montre également Kris Jenner et Corey Gamble la félicitant (cette partie était gênante), la mère de Paris Kathy Hilton, sa sœur Nicky et sa tante Kyle Richards.

Reum dit : « Comme vous pouvez l’imaginer, épouser Paris Hilton est assez différent de ce à quoi je m’attendais. »

Évidemment, ils montrent tout très cool, Paris traînant avec son petit ami, planifiant le mariage avec sa sœur et sa maman et faisant du shopping à la recherche de la robe de mariée parfaite, mais évidemment, il doit y avoir DRAMA! Il y a une partie qui laisse entendre que tout n’est pas rose, que toutes les places sont réservées (même si elle dit qu’il n’y a pas de date… oui) et qu’elle finira par se marier chez Chuck E. Cheese ou quelque chose comme ça.

Il y a aussi un drame avec la belle-mère qui organise le mariage et ne veut pas que le marié s’en mêle, c’est-à-dire que c’est aussi son mariage, mais la belle-mère dit qu’il doit rester dans votre endroit. MDR!

Et bien sûr, la partie la plus DRAMATIQUE est quand Paris dit à sa mère et à sa sœur

« Je veux grandir, mais je ne suis pas sûr d’avoir pris la bonne décision » et dit en larmes « Je ne veux tout simplement pas être seul pour toujours ».

OMG! Tu vois… ça explique beaucoup de choses. BEAUCOUP! Peu importe! Cela m’a fait rire quand le petit ami lui dit que je suis l’homme le plus chanceux du monde et elle dit oui. Les cartes Save The Date… Au final, quand il dit ‘Kiss The Bride’ je ne sais pas, il m’a semblé que Paris parlait comme un méchant de feuilleton… LOL ! Il y a des parties de la bande-annonce qui sont éditées comme… bizarre, wtf ?

Peu importe! Paris Hilton essaie des robes de mariée dans la bande-annonce de Paris In Love.