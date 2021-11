Paris Hilton est jolie en rose à l’after-party de son carnaval de mariage

Paris Hilton vient de prendre « la mariée rougissante » à un tout autre niveau avec sa dernière déclaration de style!

La star de Paris In Love, qui a épousé l’homme d’affaires Carter Reum le jeudi 11 novembre, ont poursuivi leurs célébrations de mariage avec une after-party amusante et festive sur le thème du carnaval à la jetée de Santa Monica à Los Angeles le vendredi 12 novembre.

Pour marquer l’occasion spéciale, l’alun de Simple Life a volé la vedette dans une robe Alice + Oliva personnalisée. Le design rose flamant rose comportait une jupe en tulle à volants ornés de cristaux et des manches en résille tout aussi éblouissantes. Elle a lié son look parfaitement rose avec des bottes à plateforme assorties, un voile et des lunettes de soleil en forme de cœur.

Carter s’est jumelé avec sa femme, portant un t-shirt rose bonbon associé à une veste bleu marine et un pantalon assorti.

Les deux tourtereaux étaient dans le bonheur total des jeunes mariés alors qu’ils faisaient leurs valises sur le PDA et affichaient de larges sourires tout au long de la nuit. Selon les histoires Instagram de Paris, elle et Carter ont tout fait pour leur célébration.