Paris Hilton est plus heureuse que jamais après avoir épousé son « meilleur ami »

Je l’apprécie vraiment. Je suis dans le meilleur moment de ma vie. Je n’ai jamais été aussi heureux. Je suis enfin à la maison avec mon petit ami et il est merveilleux. Ma vie a été mouvementée : je n’ai pas arrêté de voyager et j’ai été comme ça pendant deux décennies », a-t-il déclaré.

« Évidemment, nous vivons une période très préoccupante et je tiens à exprimer ma solidarité avec tous ceux qui traversent une période difficile. Mais j’essaie de voir le bon côté de tout. Cela a été formidable pour moi de pouvoir réévaluer ma vie et mes priorités. J’ai vécu une belle vie, et maintenant je suis tout aussi heureux de rester à la maison « , a ajouté Hilton dans la même conversation.