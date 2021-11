Paris Hilton et Carter Reum célèbrent leur mariage la troisième nuit consécutive

Paris Hilton continue de prendre le train du mariage… et la troisième nuit a été décrochée !

Paris et son nouveau mari, Carter Reum, sont retournés à leur lieu de mariage – le domaine Bel-Air de son défunt grand-père Barron Hilton – et la fête était aussi éclatante que possible.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

La liste des invités était impressionnante… Kate Beckinsale, Ashley Benson, Emma Roberts, Jaden Smith, Sofia Richie, jasmin tookes et, ah oui, Nicky Hilton.

Gris Macy joué, alors que les invités dansaient tard, tard dans la soirée.

Il y avait aussi des restes d’oreillers de la fête du samedi soir à la jetée de Santa Monica. Comme nous l’a dit un invité, « Les gens ont commencé à voler les oreillers parisiens d’autres personnes.

C’était probablement la dernière nuit de célébration, et au fur et à mesure des mariages, celui-ci était assez spectaculaire.

Le mariage, jeudi soir, était assez génial… avec des centaines d’invités faisant la fête sous une immense tente sur la propriété. Quant aux célébrités qui ont frappé le bash … Kim Kardashian, Nicole Richie Demi Lovato, Paula Abdel, Kyle Richards, Bébé Rexha, Emma Roberts et Evan Ross.

Lire du contenu vidéo

Il a été suivi d’un shindig plus détendu à la jetée de Santa Monica, où des invités comme Demi Lovato, Lele Pons, Lance Bass et Diplo ont joué au jeu et ont fait des manèges.

Félicitations Paris et Carter !!! Maintenant, revenons à la vie.