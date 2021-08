Paris Hilton et Carter Reum profitent du soleil en Sardaigne .

Paris Hilton et son fiancé Carter Reum sont le dernier couple à avoir atteint la haute mer d’Italie cet été, alors qu’ils ont été vus en train de s’embrasser, de surfer et de se bronzer sur un yacht de luxe en Sardaigne.

Hilton, 40 ans, portait un bikini rouge et fleuri à taille haute et arborait une couverture rayée. Après un plongeon dans l’océan, elle a fait couler un peu d’eau de mer sur ses cheveux et le couple est devenu confortable alors que Reum se promenait dans une serviette.

Reum, également âgé de 40 ans, a enfilé un maillot de bain bleu marine, un gilet et un caleçon rose alors qu’il surfait et rejoignait Hilton à l’arrière d’une motomarine.

Le couple a partagé plusieurs baisers à bord de l’énorme motomarine, Hilton s’assurant également de prendre quelques selfies en solo.

Après avoir fréquenté pendant environ un an, la société de capital-risque Reum a posé la question sur une île privée tout en célébrant le 40e anniversaire de Hilton, lui présentant une bague de fiançailles taille émeraude personnalisée.

“Je suis enthousiasmé par ce prochain chapitre et le fait d’avoir un partenaire aussi solidaire”, a déclaré l’alun de “Simple Life” à Vogue à l’époque. « Notre relation est une relation d’égal à égal. Nous nous rendons mutuellement meilleurs. Il valait vraiment la peine d’attendre !

Le couple a déclaré vouloir fonder une famille ensemble, Hilton révélant en janvier qu’elle avait subi des traitements de FIV.

« C’est juste mon gars de rêve. … [Carter is] 100 pourcent [the one]”, a-t-elle déclaré sur le podcast “Trend Reporter” à l’époque. “Nous parlons de [planning a wedding] tout le temps et planifier les noms de notre bébé et tout ça.