Paris Hilton et Lindsay Lohan sont-elles réconciliées ?

Tout semble indiquer que maintenant que le socialite mondain Paris Hilton et l’actrice Lindsay Lohan Ils sont heureux en amour, il semble qu’ils pourraient reprendre leur amitié, ce que sans aucun doute beaucoup de gens espèrent arriver.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le socialite et le actrice Ils ont eu une alliance publique solide pendant plusieurs années jusqu’à ce qu’en 2006, après que Lohan ait été liée à l’un des ex-partenaires de Hilton, elle a déclenché un conflit médiatique contre Lohan.

Plus tard, lors d’un événement social, un ami commun nommé Brandon Davis a fait des commentaires désobligeants sur Lohan tels que :

C’est très pauvre. C’est dégoûtant » et « Il a un vaglna de feu », alors que Hilton riait devant la caméra en même temps qu’il faisait semblant de parler avec son téléphone portable.

Cependant, elle s’est assurée que c’était Brandon qui parlait et bien qu’il y ait eu des moments où Paris riait, elle n’a jamais rien dit.

De toute évidence, elle est très occupée à faire des vidéos », a déclaré Lindsay plus tard, faisant allusion au scandale d’une vidéo intime dans laquelle Hilton était impliqué.

Plus tard, Paris a affirmé qu’elle n’avait pas d’amis en cure de désintoxication, évitant ainsi de parler de l’actrice.

Parmi d’autres conflits qui semblaient se terminer à chaque fois qu’ils étaient vus ensemble, mais qui sont revenus et se sont produits pendant de nombreuses années, les séparant jusqu’à récemment, Paris a accepté qu’elle était heureuse parce que son ami est sur le point de se marier.

Je sais que nous avons eu nos différends dans le passé, mais je voulais juste la féliciter et dire que je suis vraiment très heureux pour elle », a déclaré l’héritière de l’hôtel dans le dernier épisode de son podcast « C’est Paris ».

C’est ainsi qu’elle a reconnu que sa vie et celle de ses compagnons de vie a radicalement changé en plus d’une décennie.

De cette façon, il a accepté qu’ils aient tous grandi en se souvenant d’une célèbre photographie de paparazzi dans laquelle il apparaissait avec Lindsay et Britney Spears, amusés après une fête.

Cela me fait très plaisir de voir, vous savez, 15 ans plus tard, et beaucoup de choses se sont passées au cours des deux dernières semaines. »