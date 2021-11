Paris Hilton et son mari Carter Reum frappent Bora Bora pour leur lune de miel

Paris Hilton a enfin fini de se marier – et maintenant, elle est en larmes pour la lune de miel … ce qui semble être tout aussi long et extravagant, d’après ce que nous voyons jusqu’à présent.

L’héritière et le mari de l’hôtel Carter Reum ont fait leur premier arrêt sur ce qu’elle appelle leur Honeymoon World Tour … et pour lancer leur escapade romantique, ils se sont envolés pour Bora Bora – et, naturellement, ont posé pour de nombreux clichés pendant leur séjour.

Découvrez leurs photos… vous voyez le couple heureux vivre dans les magnifiques eaux bleues du lagon de l’île et montrer des tonnes de PDA.

Il y a plus… et par là, nous entendons des vacanciers supplémentaires qui suivaient. Ne le sauriez-vous pas – un groupe de membres de sa famille est également descendu pour passer un bon moment … y compris sa mère, Kathy, son père, Meule, et même son frère et sa sœur, plus d’autres.

Tout le monde profitait du soleil et de la vue magnifique, sans parler de la vie marine locale – on dirait qu’ils sont allés nager avec des raies pastenagues.

Étant donné qu’il ne s’agit que de leur premier arrêt au stand de l’excursion après le mariage, vous devez vous demander où la visite se dirige ensuite … et si les Hilton en général les accompagneront partout où ils iront.

Quoi qu’il en soit, c’est super de voir Paris heureux en amour et enfin attelé — vous vous souviendrez … ses noces ont fini par être une extravagance de plusieurs jours, et il semble que sa lune de miel suivra.

Félicitations!