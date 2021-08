Paris Hilton explique les NFT dans The Tonight Show ⋆ Crypto new media

Hier au célèbre Tonight Show, Paris Hilton a tenté d’expliquer ce que sont les NFT.

.@ParisHilton explique ce qu’est un NFT. #FallonTonight pic.twitter.com/JI6EzaD6j4 – Le spectacle de ce soir (@FallonTonight) 18 août 2021

La célèbre héritière avait déjà fait savoir il y a quelque temps qu’elle était entrée dans le monde des NFT, il n’est donc pas surprenant qu’hier elle ait tenté d’expliquer ce qu’ils sont.

En fait, elle était l’invitée du Tonight Show de Jimmy Fallon, et Fallon lui a demandé si elle pouvait expliquer ce qu’est un NFT.

Hilton a répondu en disant qu’il s’agissait de jetons non fongibles et qu’ils pouvaient être utilisés pour vendre, par exemple, des œuvres d’art, de la musique, etc.

L’explication était en fait très stricte, à tel point que l’expression de Jimmy Fallon semblait un peu perplexe à ce sujet, mais ce n’était pas le sujet.

Paris Hilton et le monde du NFT

Paris Hilton n’est pas la meilleure personne pour expliquer à la télévision ce que sont les NFT. Pourtant, le fait qu’elle en ait parlé lors de ce qui est peut-être l’émission télévisée du soir la plus populaire en Amérique signifie non seulement qu’une partie importante des Américains en a entendu parler, mais qu’ils ont également pu entendre ce qu’ils sont et ce que leur utiliser, bien que d’une manière si triviale et concise qu’ils n’ont sûrement pas tout à fait compris de quoi ils parlent.

Incidemment, Hilton a également suggéré à Fellon qu’il vendre ses blagues en ligne sous forme de NFT. Pourtant, l’hôte a pris cette suggestion en plaisantant et a détourné l’attention de cette hypothèse.

Il est à noter que, notamment, grâce à l’industrie de l’art et des industries de la musique et du divertissement, les NFT sont une technologie qui gagne parfois en visibilité encore plus que le Bitcoin et les crypto-monnaies.

Même si les NFT ont une composante importante liée au monde de l’investissement et de la finance, ils ont aussi des usages au-delà de la simple spéculation. Pour cette raison, ils attirent peut-être un plus petit nombre de sceptiques que, par exemple, l’énorme quantité de sceptiques que les crypto-monnaies attirent.

Ce qui est curieux dans tout cela, c’est que la composante financière, sinon spéculative, liée aux NFT est probablement l’élément gagnant qui a favorisé leur diffusion. Pourtant, peut-être que le fait que cette composante soit également flanquée d’autres qui n’ont pas strictement à voir avec la finance les rend moins hostiles, en particulier à ceux qui voient plus de mal que de bien dans la finance.

Dans un tel scénario, des mots comme ceux prononcés par Paris Hilton au Tonight Show pourraient aider à faire de cette technologie de plus en plus acceptée, entraînant inévitablement aussi les crypto-monnaies sous les feux de la rampe.