Paris Hilton grillée par sœur Nicky pour savoir si elle a les pieds froids en épousant Carter Reum

Hilton révèle pourquoi elle est « nerveuse » de dire « oui » dans sa nouvelle série de télé-réalité – tout en révélant ce qui n’a pas fonctionné dans ses relations passées.

Paris Hilton et Carter Reum vont se marier cette semaine, mais son voyage vers l’autel n’a pas été sans ralentisseurs.

Le premier épisode de l’émission de téléréalité du couple « Paris In Love » est sorti jeudi, une émission qui documentera tout ce qui a permis de planifier leur mariage de conte de fées suite à la proposition de Reum en février.

Les téléspectateurs ont en fait pu voir des images de la proposition elle-même dans le premier versement, alors que Reum s’est agenouillé après avoir loué une île privée. « J’espère que vous allez me tenir la main, garder mon cœur fermé le reste de nos vies, pour les bons et les mauvais jours », a-t-il dit, avant de lui demander de l’épouser. Elle a bien sûr dit oui.

« J’ai été fiancée deux fois avant cela et ma première, j’étais juste trop jeune et pas prête », a déclaré Hilton, réfléchissant à quelques-unes de ses relations passées. Paris avait 24 ans lorsqu’elle s’est fiancée à l’héritier maritime grec Paris Latsis en 2005, avant de partager plus tard un engagement avec Chris Zylka en 2018. Il a été rapporté qu’elle était également fiancée au mannequin Jason Shaw quand elle avait 20 ans, donc on ne sait pas quel engagement elle est. partir ici.

«Le deuxième n’était certainement pas le seul. Je suppose que la troisième fois est un charme », a-t-elle ajouté, disant qu’elle ne savait pas que la proposition allait arriver, mais qu’elle « espérait » qu’elle l’était.

Quand est venu le temps de commencer à planifier le mariage, cette fois-ci, cependant, Hilton a semblé un peu négligent. Sa seule priorité, du moins dans le premier épisode, était d’avoir la bonne mode pour son grand jour.

« Quand les gens ont découvert que j’allais me marier, j’ai demandé à des créateurs du monde entier de faire ma robe de mariée », a-t-elle révélé. « Il y a même des créateurs qui proposent 6 figurines pour porter leurs créations. Au final, je voulais quelque chose de beau, d’intemporel, d’élégant, de chic et d’iconique.

Les téléspectateurs l’ont regardée aller à un essayage de robe avec un créateur d’Oscar de la Renta, Hilton disant qu’elle voulait quelque chose avec des « ambiances Cendrillon » qui la ferait ressembler à une « princesse ». Avec Nicky Hilton – sa sœur et sa demoiselle d’honneur – sur place pour la voir essayer différentes silhouettes, Nicky se demandait quels autres préparatifs Paris avait faits. Bref, pas grand monde.

Paris n’avait même pas encore fixé de date ou de lieu, affirmant que de nombreux lieux « incroyables » avaient déjà été réservés en raison de mariages reprogrammés après les annulations de Covid. Nicky a noté que Paris ne devrait pas non plus dépendre de leur mère, Kathy Hilton, pour aider beaucoup – en disant que ce serait comme « l’aveugle menant les aveugles ».

« Vous avez froid aux pieds ? Pourquoi n’y a-t-il pas de date ? » Nicky a carrément demandé. « La date devrait être la première chose. Et puis vous vous diversifiez dans tout.

« J’ai voyagé, mon emploi du temps est fou. Je veux juste apparaître », a répondu Paris, alors que Nicky lui a dit qu’elle devait « prendre le contrôle » de ce mariage. «Il faut être un adulte et faire face. Nous sommes assis ici en train de manger. Pourquoi ne sortez-vous pas votre téléphone tout de suite et n’appelez-vous pas un planificateur ? Tu ne peux pas compter sur maman pour faire ça. Vous devez le faire. Je vais vous aider. »

Dans un confessionnal, Nicky a ajouté qu’elle avait l’impression que sa sœur « traînait des talons » et voulait toujours savoir pourquoi. Alors que Paris n’a pas pu s’empêcher de jaillir à propos de Carter, elle a également finalement fait part de ses hésitations.

« Il n’a pas besoin de mon argent, il n’a pas besoin de ma renommée, il déteste tout ça. Il me dit : ‘Paris, tu es la star, j’aime être dans l’ombre et te regarder’ », a-t-elle déclaré en félicitant son homme auprès d’un autre de ses amis. « Je n’ai jamais eu ça, tu as vu tous les tigres affamés. Il est si gentil, doux, patient, honnête, loyal, généreux.

Lorsque cette même amie a déclaré qu’elle croyait que Hilton « décrochait » et lui a demandé si elle était « prête » à marcher dans l’allée, Hilton a révélé quelles étaient ses préoccupations au fond de son esprit.

«Je suis tellement amoureuse de lui, c’est le gars parfait. Quand vous pensez que quelque chose est trop beau pour être vrai … parce que j’ai été foutue et tant de mauvaises choses dans ma vie, mon esprit commence à y aller », a-t-elle déclaré, avant de noter de nombreux retards dans la planification du mariage. elle était simplement désorganisée. «Je suis très heureux, je sais qu’il est le bon, il ne me fera jamais de mal. Il est tout.

Dans un confessionnal, elle a ajouté : « C’est peut-être trop beau pour être vrai. J’espère que non, mais ça me rend nerveux. Je m’attends toujours au pire, parce que c’est arrivé dans le passé.

Le premier épisode a montré beaucoup de moments mignons entre la mariée et le futur marié, y compris une scène où ils ont chacun révélé la chose qu’ils « changeraient » à propos de l’autre.

« Vous êtes un peu moins organisé que je ne le souhaiterais. Je blâme votre créativité pour cela », a déclaré Carter, avant de révéler que la seule chose sur laquelle les deux se disputent le plus est « quoi regarder à la télévision tous les soirs ». il a affirmé que Paris n’aimait que les comédies romantiques «tristes» où les gens meurent, alors qu’il préférait des plats plus joyeux. Elle, quant à elle, a déclaré qu’il était « un peu autoritaire » et qu’il se met souvent « en colère contre moi quand je suis en retard ».

L’épisode s’est terminé avec Reum surprenant Hilton avec un collier de diamants, des robes et un voyage à San Francisco pour leur 20e anniversaire. Oui, ils célèbrent des anniversaires mensuels – quelque chose que Kathy a même dit était «fou».

Alors que des images de leur soirée spéciale étaient diffusées, Hilton a également parlé en voix off de ce qui rend sa relation avec Reum différente de ses précédentes.

« Il faut un homme très fort et sûr pour sortir avec moi. La plupart de mes dernières relations, elles se sentiraient émasculées, jalouses, peu sûres d’elles, mais Carter est complètement différente. Il est tellement en sécurité avec lui-même et il a du succès tout seul, donc il n’a vraiment besoin de rien de ma part d’autre que de l’amour », a-t-elle déclaré.

« J’avais l’intention de fonder une famille toute seule et de faire partie de ces femmes indépendantes qui n’avaient pas besoin d’un homme. Honnêtement, je pensais que j’allais être seule pour toujours et ça ne me dérangeait pas parce que j’avais traversé l’enfer et revenir », a-t-elle poursuivi. « J’en avais marre d’être menti, trompé, crié dessus, frappé, j’ai tout vécu et j’ai pensé que, vous savez quoi, les gentils n’existent pas et peut-être que je suis juste censé être moi. »

Elle a dit que tout avait changé lorsqu’elle avait rencontré Reum et qu’il l’avait fait se sentir spéciale d’une manière qu’elle « ne s’était pas sentie depuis je ne sais même pas combien de temps ». Hilton a également noté que Kathy n’avait jamais aimé ses ex et qu’elle-même n’avait jamais rencontré la plupart de leurs familles, un contraste frappant avec la situation avec elle et Reum.

« Quand il s’agit de parler d’émotions réelles, c’est quelque chose que je n’ai jamais fait auparavant », a-t-elle ajouté. « Avec lui… je m’ouvre d’une manière que je n’ai jamais connue auparavant. Ça fait du bien d’être si proche de quelqu’un.

La célébration du mariage de trois jours du couple doit débuter aujourd’hui. De nouveaux épisodes de « Paris In Love » sortent les jeudis sur Peacock.

