Paris Hilton inspirée Et où sont les blondes ?, selon Marlon Wayans – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Brisé par les critiques, mais qu’importe ? Le temps en a fait un classique culte, un incontournable de la culture pop et une grande source de mèmes. La BD Et où sont les blondes ? créé en 2004 pour nous présenter Brittany et Tiffany, les alter ego féminins de deux agents du FBI essayant de résoudre une affaire d’enlèvement. Les acteurs principaux (ainsi que les co-scénaristes) étaient les frères Shawn et Marlon Wayans, qui, en fixant leur attention sur la célèbre Paris Hilton, savaient qu’ils étaient destinés à faire ce film.

Cela a été révélé par Marlon à travers un récent post Instagram. La photo suivante le représente en compagnie de la mondaine, que l’acteur appelle le “poussin blanc” original.

« Un jour, mon frère [Shawn] Il m’appelle à 3 heures du matin et me dit : ‘Marlon, on devrait jouer les filles blanches’ “, lit-on dans le post précédent. « J’ai répondu : ‘Nègre, es-tu drogué ?’ Le lendemain, il m’a montré un magazine avec Paris Hilton et sa sœur en couverture, et il m’a dit que nous devrions jouer les filles comme ça. J’ai compris tout de suite. Ils étaient si gros et c’était la porte d’entrée de la culture pop. »

«Nous avons fait ce film dans un bon esprit pour célébrer un moment spécial dans toutes nos vies. Alors merci, Paris et Nikki, d’être des égéries. Je les aime. Quand on fait White Chicks 2, ‘allons faire du shopping’ »

En août 2009, les premiers rapports sont arrivés concernant une suite prévue par Sony Pictures, qui n’a finalement pas eu lieu. Ce n’est que dix ans plus tard, à l’été 2019, que Terry Crews – qui incarne la séduisante Latrell Spencer dans la comédie – affirme que les frères Wayans travaillaient déjà sur Et où sont les blondes ? deux.

Quelques jours plus tard, Marlon Wayans a démenti les commentaires de Crews sur les réseaux sociaux, à travers une image amusante de son personnage dans le film original.

