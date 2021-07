Paris Hilton nie être enceinte. Mariage en premier ! | Instagram

Le célèbre socialite mondain Paris Hilton a récemment nié être enceinte et a commenté que pas encore, car il semble qu’elle attend toujours le mariage, car elle veut bien faire les choses et bien sûr sans hâte.

Malgré le fait qu’hier matin, un célèbre site d’information a assuré que la mondaine et femme d’affaires était EnceinteDésormais, c’est Paris Hilton elle-même qui a nié qu’elle deviendrait bientôt mère.

C’était hier quand il a été publié que Paris Hilton et son promis, homme d’affaires Carter ReumIls attendaient leur premier enfant, mais quelques heures plus tard, le mondain a démenti l’information à haute voix.

Dans son podcast This is Paris, le mannequin a déclaré qu’aujourd’hui elle s’était réveillée avec plus de 300 000 messages et que tous ses iPhones explosaient

J’ai entendu des gens dont je n’avais pas entendu parler depuis des années. Merci à tous pour tous les messages ! », a déclaré Paris, puis a dit en plaisantant : « Je suis enceinte de triates ! ».

Ensuite, Paris Hilton a dit la vérité et a assuré qu’elle n’est pas enceinte et qu’elle aura un enfant jusqu’à son mariage avec Carter.

La star de télé-réalité a également révélé que la nouvelle était peut-être arrivée après que quelqu’un l’ait vue porter un soutien-gorge push-up.

A noter que Carter Reum et Paris Hilton se sont rencontrés via des amis et communs et se sont fiancés le 14 février dernier lors d’un voyage sur une île privée où la femme d’affaires a fêté ses 40 ans.

A plusieurs reprises, le couple a fait part de son désir de fonder une famille et a même déclaré avoir déjà eu recours à des traitements de fertilité pour chercher à concevoir un bébé.

Sur le nom que portera son fils aîné, chaque fois qu’ils l’auront, il a annoncé il y a quelques mois sur le podcast ‘The Trend Reporter’ : “Ce sera Londres car c’est notre ville préférée dans le monde entier”.

D’autre part, malgré le fait que Reum fasse profil bas sur les réseaux sociaux, quelques jours après les fiançailles, il a déclaré dans une interview que ce qui l’avait fait tomber amoureux de Paris, c’était « sa gentillesse, son éthique de travail, son authenticité et sa détermination à faire du monde un endroit meilleur.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Hilton, 40 ans, a confirmé leur relation sur Instagram en avril dernier, en publiant une photo d’elle embrassant Reum avec la légende :

Ce que j’aime le plus, c’est créer des souvenirs avec toi. Tes baisers sont magiques. J’aime être à toi et savoir que tu es à moi.”

De plus, dans le même podcast où elle a révélé qu’elle n’était pas enceinte, Paris a révélé qu’elle était en train de confectionner sa robe de mariée et veut s’assurer qu’elle lui va bien dans ce qui sera ses premières noces après plusieurs tentatives infructueuses de passer par l’autel.

Il convient de mentionner que son premier engagement était de modéliser Jason Shaw à l’âge de 20 ans.

Plus tard, il a officialisé ses fiançailles avec Paris Latsis, avec qui il a rompu en octobre 2005, et à peine deux semaines plus tard, Paris se présentait déjà avec un autre couple.